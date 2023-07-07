現代汽車 榮獲最多2023年最佳青少年汽車大獎

現代汽車獲得2023年最佳青少年車型，有價格兩萬至兩萬五的最佳休旅車2023 Kona。(圖片：業者提供)

北美現代汽車在「美國新聞與世界報導」2023年最佳青少年汽車大獎中，獲得最多的新車和二手車 獎項。

除了兩款二手車之外，還有四款現代汽車的新車型獲得榮譽，突顯這些車型在多方面的優異表現，包括碰撞預防、可選和標準配置、可靠性，以及可信賴度，並適合年輕人駕駛。這個大獎的獲獎名單包含了13款車型，涵蓋了許多類別，像是房車、跨界休旅 車，卡車等等，現代汽車獲獎的原因是基於其標準安全和娛樂資訊功能。

現代汽車獲得2023年最佳青少年車型，有價格兩萬至兩萬五的最佳休旅車2023 Kona；價格兩萬五至三萬2023 Tucson；價格三萬至四萬五的2023 Santa Fe及2023 Santa Fe Hybrid。

另外2023年最佳青少年二手車有中型房車2020 Sonata Hybrid，及中型休旅車2019 Santa Fe。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示，年輕駕駛，安全是最重要的考量之一，也是現代汽車核心價值中極其重要的元素。每款2023年的現代車型皆配備3個關鍵的安全系統：前方碰撞警示/前方自動緊急煞車、道路保持輔助/道路跟隨輔助及駕駛人注意力警示。此外，還有一套可選配的SmartSense安全系統和現代汽車的BlueLink®遠程通信科技，包含自動碰撞通知。

美國新聞最佳車型總編輯Jim Sharifi表示，Kona、Tucson、Santa Fe，及Santa Fe Hybrid皆符合家長所重視的準則，其中包含在碰撞測試中的優秀表現、可觀的可靠性評級，以及有助於培養安全駕駛習慣的控制輔助。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車 陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近72萬4千輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。詳情可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部臉書專頁查詢更多相關信息。