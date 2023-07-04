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安納海日間保健中心 慶祝美國獨立日 舉辦聯歡活動

洛杉磯訊
安納海日間保健中心 主任阮麗莎致詞
安納海日間保健中心 主任阮麗莎致詞

7月4日上午，安納海日間保健中心（OC Anaheim ADHC / CBAS），舉辦慶祝美國獨立日聯歡活動，活動包括大合唱美國國歌、天佑美國、美麗美國，詩朗誦、太極拳，二胡演奏，唱歌和舞蹈等節目，該中心還準備了營養豐富的美食和水果招待所有長者，約近100位老人盡情享受歡樂時光，共同慶祝國慶佳節。

大合唱 美國國歌
大合唱 美國國歌

安納海日間保健中心主任阮麗莎（Lisa）在活動致詞中表示，今天是美國獨立紀念日，中心的全體長者們聚集在一起，用自己歌聲和舞姿慶祝國慶節。代表所有長者，感謝政府，創建了老人日間保健中心，幫助長者走出孤獨，融入社交活動，提供老年人身心健康的場所，也鼓勵更多老人走出家門。誠心希望上天永遠保佑美國，祝福美國越來越強盛，繁榮富強。

徐孟侃和顾雪英夫妇合唱，最浪漫的事
徐孟侃和顾雪英夫妇合唱，最浪漫的事

該中心的徐孟侃和顧雪英夫婦介紹，他們去過好多個老人中心，最終選擇了安納海日間保健中心，Lisa主任對老人非常友善，方方面面照顧周到，今天的節目是老人們精心排練出來在國慶節的當天演出，目的就是表達感恩，也是對安納海保健中心發自內心的感謝。

阮麗莎夫婦接受媒體採訪
阮麗莎夫婦接受媒體採訪

位於橙縣的安納海日間保健中心，服務橙縣周邊華人長者，該中心室內1萬2千多呎，空間超大，各種設施完備，環境舒適，每日提供營養師精心調配的早午餐和點心，還有接送服務。中心具有專業的醫療護理團隊講國語、有十多年服務長者的經驗，服務移民來美國獨居或子女無暇照顧的年長者，幫助長者維持身心靈健康。

中心年齡最大的長者101歲的金振銘老人（左）和96歲的金修梅老人（右）
中心年齡最大的長者101歲的金振銘老人（左）和96歲的金修梅老人（右）

安納海日間保健中心致力於創造一個溫馨、包容和支持的環境，讓老年人感受到關愛和尊重。

盡情享受歡樂時光
盡情享受歡樂時光

該中心電話714-215-4388，地址2000 W. Corporate Way, Anaheim, CA。

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橙縣 老人中心 華人 移民

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