返鄉歸國 可隨身攜帶太子金牌沖劑

太子金牌沖劑「 蓮花清瘟靈」。（業者提供）

雖然世界衛生組織WHO宣布解除疫情公共衛生的緊急狀態，但病毒依舊存在，適逢暑假旅遊旺季，加上許多海外華人準備回國返鄉探望親友，更是增加了在人多的密閉空間與暴露在病毒中機會，尤其免疫系統低下或是年長者還是需要小心。

太子金牌提醒大家，避免接觸口、鼻、眼加上勤洗手，在狹小密閉空間時例如搭乘航班，可以配戴口罩，保持警惕，減少於侷限空間可能的飛沫及病毒傳遞，以降低病毒入侵的機會；另一方面，透過規律作息，保持充足睡眠、定期運動以及良好飲食強化自身免疫力更是重要。

另外，可以購買太子金牌宣肺敗毒、蓮花清瘟靈放在身邊，以防萬一。

美國太子行表示，太子金牌以中國國務院 官方推薦的三藥三方的二號方「 宣肺敗毒方」，清熱化濕、健脾化痰，對改善輕症患者症狀，效果十分顯著。太子金牌以此方為基礎，改良成專利的高濃縮沖劑配方：太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑，每小包沖劑相當於30克優質中藥材提煉，無須熬煮，即沖即服。

另外「三藥三方」的一號方，大家所熟知的「 蓮花清瘟靈」，太子金牌以傳統中藥醫學 結合現代技術，將此方萃取出有效活性成分，於美國製造提煉為讓人體更好吸收的沖劑型態，呈現美國改良專利一號方的效果，清瘟解毒、宣肺泄熱，符合FDA標準，特別針對於內在的預防，對於輕微狀態也有幫助。

美國太子行表示，太子金牌自1983年以來至今近40年，致力於研發純天然草本配方產品。以中國傳統保健中草藥為基礎，嚴選優質的天然草本植物，獨家調配研製，提煉為濃縮沖劑，最大程度發揮中醫藥草本的藥理效果，無西藥副作用，安全性與有效性兼具。

譬如特效板藍根：清熱解毒、預防傷風感冒。快清感冒靈：針對頭痛發燒、全身無力特別有效。特效傷風靈：咳嗽喉嚨痛、鼻塞能快速改善；在回國旅遊潮中，都適合隨身攜帶。

以上這些太子金牌沖劑於各大華人超市 及零售點均有發售，隨身攜帶有備無患。消費者如想知道更進一步訊息，可去電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。