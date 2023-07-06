通用汽車投資5億元 打造新型內燃動力SUV

通用汽車（General Motors）證實，將對其位於德州阿靈頓的裝配廠投資 5億美元，以準備生產下一代內燃機驅動的全尺寸 SUV 。

通用汽車首席執行官Mary Barra和特斯拉 首席執行官Elon Musk，並宣布了通用汽車未來的電動汽車，將採用特斯拉的充電技術並獲得其超級充電網絡。

通用汽車全球製造和可持續發展執行副總裁Gerald Johnson說：「我們宣布計劃對阿靈頓進行重大投資，以加強我們行業領先的全尺寸 SUV 業務。為工廠生產未來的 ICE 全尺寸 SUV 做準備，反映了我們對客戶的承諾以及阿靈頓裝配廠員工的努力，他們今年打破了生產記錄。」

雪佛蘭 Tahoe 和 Suburban、GMC Yukon 和凱迪拉克凱雷德構成了美國最暢銷的全尺寸 SUV 系列，是通用汽車的主要利潤來源。這些車型的起價從入門級 Tahoe 的 56,095 美元到高性能 Escalade-V 的 151,090 美元不等。此前，通用汽車在 1 月份宣布投資 8.54 億美元用於 V8 發動機生產，以支持通用汽車的大型 SUV 和皮卡。

推出下一代 SUV 的時間表尚未公佈，但 2025 年全電動凱迪拉克凱雷德將與它們一起推出，該車型基於與 GMC Hummer EV 、和即將推出的雪佛蘭 Silverado EV 共享獨立平台。

此前，通用汽車曾宣布投資 8.54 億美元用於 V8 發動機生產，以支持通用汽車的大型 SUV 和皮卡。（劉柏江譯）