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名人假期「古希臘及愛琴海12天之旅」特惠中

洛杉磯訊
勵馳旅遊「名人假期」目前力推「古希臘及愛琴海12天之旅」，圖為雅典衛城。（業者提供）
勵馳旅遊「名人假期」目前力推「古希臘及愛琴海12天之旅」，圖為雅典衛城。（業者提供）

勵馳旅遊「名人假期」目前力推「古希臘及愛琴海12天之旅」，出發日訂在9月1日、9月22日及10月6日，現特惠中，正接受報名。

此趟非凡旅程從雅典的古老遺跡和文化魅力開啟，繼而踏上愛琴海豪華遊輪飽覽沿途古希臘之輝煌。

名人假期自1980年以來，將專業與熱情融合於每一個行程中，讓旅客了解每個目的地的文化、美食和獨特風情。全程以中、英雙語進行。

精心推出的「古希臘及愛琴海12天之旅」，行程從雅典的帕特農神殿、雅典衛城和現代奧運遺址等，參觀其古代和現代。「雅典衛城」是雅典最熱門的景點，矗立在市區高地山丘上，見證了希臘古文明。接下來，將登上愛琴海遊輪，旅途中遊覽科林斯運河，造訪古老的港口城市埃皮達魯斯，前往擁有壯觀遺址的納芙普利翁，再去邁錫尼的古代堡壘和宮殿。之後將造訪奧林匹亞，這是古代奧運會的誕生地，可欣賞到奧運會遺址和博物館中保存的珍貴文物。然後將抵達納夫帕托斯，這迷人小鎮擁有風光明媚的港口和傳統的希臘建築，亦可品嚐當地海鮮和特色菜餚。

旅程的下一站是德爾菲，參觀阿波羅神殿和卡斯特拉古堡，了解有關神諭和古代神話的故事，然後前往卡蘭巴卡，此古老城市位於海拔1300米的山頂，擁有壯麗的風景和傳統的希臘建築，可漫步在迷人街道，欣賞美麗風景。最後一站是梅特歐拉，這裡是世界著名的懸崖修道院所在地，令人驚嘆的懸崖景色和壯觀的修道院建築，體驗片刻清新靈洗與寧靜。

在舒適四夜浪漫的遊輪客艙中，與遊伴或家人在豪華的餐廳用完晚餐後，可步入泳池、健身房或水療中心盡情放鬆；或看一場娛樂節目。全部旅程的最後一晚將返回雅典。

「高貴不貴，名人品味」一直是名人假期的標幟。查詢更多旅遊線路或預定行程可上網 www.PEONYTOURS.com ，或電詢 (626) 289-1010。

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