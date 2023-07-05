2023建材展／美淨純水企業 提供專業全方位水科技

「美淨純水企業」有專業的服務團隊與車隊，提供電話支援和上門檢測水質服務。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加 第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博 希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

成立於1987年的「美淨純水企業」，是位於洛杉磯 的高端家用飲用水解決方案的水科技公司，提供更乾淨、更安全的飲用水系統，服務範圍覆蓋洛杉磯及周邊地區。

美淨(MCS)水科技為民眾提供飲用水淨化和軟化系統的交鑰匙解決方案，直到安裝和測試後，工作才算完成。他們完全註冊並投保的工程承包商，專業技術團隊訓練有素，配備所有需要的工具，完全勝任大家的項目。

在聖蓋博和羅蘭岡有兩個展廳，展示先進的產品與水技術，希望能夠了解技術然後再購買。服務南加州已有30多年歷史，專業的服務團隊、車隊（見圖）提供電話支援和上門檢測服務，便是他們精益求精的售後服務精神，讓客戶無後顧之憂。

美淨(MCS)水科技確保去除水中的異味，令用水更潔淨，為客戶們提供乾淨高品質的飲用水。而軟水器大幅提升了水的品質，經由軟水泡製的咖啡和茶，無論是香味還是口感，都更甘醇可口。

美淨純水企業在聖蓋博羅蘭岡均有展示中心，歡迎當天到建材裝修展現場展位查詢或選購。

「建材裝修展及建材相關專業講座」展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車。