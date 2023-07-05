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世界日報/美國華人建築公會 第五屆建材裝修展 歡迎參加

洛杉磯訊
去年建材專業講座，每場均吸引滿坐聽眾。（本報資料照片）
去年建材專業講座，每場均吸引滿坐聽眾。（本報資料照片）

7月6日、7日（本周四、周五），世界日報與美國華人建築公會共同舉辦第五屆「建材裝修大展」，提供各種建材製造、代理、經銷人士的專業平台，參展商家包括建材裝潢、建材綜合、衛浴門窗、櫥櫃石材地板等多項領域，同場並舉辦多場 ADU、申請建築貸款、舊屋翻新、下半年房市預測、房地產開發之程序等的專業講座。

「建材裝修大展」免費參觀、免費聽講、免費停車，地點是San Gabriel市的希爾頓飯店（225 W. Valley Blvd. San Gabriel CA）。

這項講座分兩天，第一天6日星期四，講座時間、主講人與講題詳情如下：

第一場時間11am-11:45am，講題：(1)2023年下半年度房市預測；（2）舊屋翻新及投資拍賣屋的致富之路。主講人：鄭德倫，德倫學院負責人。

第二場時間1:30pm-2:15pm，講題：翻新房、ADU加建屋市場及未來走勢。主講人：ZAIA嘉禾建築公司。

第三場時間2:30pm-3:15pm，講題：如何申請建築貸款 （How to apply for a construction loan）。主講人：Jim Hu，國泰銀行商業地產及建築貸款部副總裁兼客戶經理。

第四場時間3:30pm-4:15pm，講題：Design & Construction of ADU ，ADU 設計施工實例解析。主講人：Yang Wang / Architect 。

第二天7日星期五，講座時間、主講人與講題詳情如下：

第一場時間11:00am-11:45am，講題：(雙語演講)The Real Estate Development Process, 房地產開發之程序。主講人：Luke Chau / Developer, GC。

第二場時間1:30pm-2:15pm，講題：地產開發如何通過城市規劃管理會， 獲得土地權利。主講人：王楠(Noya Wang) 註冊結構工程師；Alhambra城市規劃管理委員會委員；Structural Engineer, Planning Commissioner, City of Alhambra Founder of Yang Architect。

第三場時間2:30pm-3:15pm，講題：如何申請建築貸款 （How to apply for a construction loan）。主講人：Jim Hu，國泰銀行商業地產/建築貸款副總裁兼客戶經理。

第四場時間3:30pm-4:15pm，講題：銀髮族公寓的設計開發， Design of Senior Living。主講人： Darci Wong / Architect。

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