2023建材展／Duko廚衞產品生產商 提供優質室內裝修材料

DUKO Kitchen & Bath專注於提供一系列優質的室內裝修材料。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人 建築公會攜手舉辦南加 第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博 希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

DUKO Kitchen & Bath 總部位於Fullerton City， 他們專注於提供一系列優質的室內裝修材料，包括櫥櫃、高檔洗手盆、節水馬桶、以及時尚耐用的地板。這些產品專為室內空間設計，採用最優質的材料和配件，並結合精湛的工藝，以滿足不同客戶的需求。

更為重要的是，他們的價格具有市場競爭力。他們努力確保他們的產品在保持高品質的同時，提供合理價格，為客戶提供最大的價值。

他們庫存穩定，並以卓越的執行能力而自豪。DUKO 已成功完成了眾多室內裝修工程訂單，並在業界樹立了良好的聲譽。無論是住宅還是商業空間，他們都能提供合適的解決方案。

DUKO 表示，他們的專業團隊為客戶提供堅強的支持；從選材到安排及時交貨，都會確保客戶的需求得到滿足。

「建材裝修展及建材相關專業講座」展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車。