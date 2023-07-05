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2023建材展／飛常建材 主營櫥櫃地板衛浴

洛杉磯訊
飛常建材公司專營櫥櫃、地板、檯面、衛浴等多種產品。（業者提供）
飛常建材公司專營櫥櫃、地板、檯面、衛浴等多種產品。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

飛常建材公司（ FC Building Materials）位於洛杉磯，將參加世界日報建材裝修展，展位號碼C 24。

飛常建材公司成立於2019年，專營櫥櫃、地板、檯面、衛浴、石英石、方太油煙機、格力空調Tosot等多種產品。憑藉著豐富的專業經驗和多樣化的產品選擇，飛常建材公司已經贏得了市場上的良好聲譽。

作為一家經驗豐富的建材供應商，飛常建材公司注重提供高品質的產品和優質的服務。他們的產品範圍廣泛，涵蓋了室內裝修所需的各個方面。無論是家庭裝修還是商業項目，飛常建材公司都能提供合適的解決方案，以滿足客戶的需求。

飛常建材公司專業豐富經驗，產品種類多，裝工質量好，品質保證，服務一流。址設South El Monte, CA。

「建材裝修展及建材相關專業講座」展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車。

華人 世界日報 聖蓋博

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