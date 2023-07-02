洛杉磯菁英獅子會 第三屆會長交接典禮暨慈善籌款晚會 盛大舉辦

洛杉磯 菁英獅子會第三屆交接典禮暨慈善籌款晚會，於日前在Pacific Palms Resort度假酒店盛大舉行。國際獅子會第五憲章區國際理事方百祥伉儷、MD4-L2區總監District Governor，顧思佳，前任總監IPDG ，Jacky Lu伉儷，第一副總監Kaiser Mo和最高榮譽最多獲得者Calvin E. Smith，前加州 複合區議長Roger Powell，八位兄弟獅子會會長及San Gabriel市前市長丁言愉、亞凱迪亞 市議員王愛琳等政府官員，社團領袖全美浙江總商會會長林光、 美國華人華僑聯合總會主席林建新及贊助商、志願者代表與菁英獅子會獅友400人歡聚一堂，共同見證卸任會長Jessica Li（李俊蓁）交棒顧得耀新任會長聖神時刻。

卸任會長Jessica Li與新任會長顧得耀權杖移交

卸任會長Jessica Li回顧一年來的成就，感謝各社團各商會和各贊助商的大力支持，截止6月底菁英獅子會擁有會員177人，一年來增長38人，舉辦慈善活動70次，義工服務9876小時，總籌款106916美元，服務受眾27,576人。Jessica Li與楊以明三人，自掏腰包趕赴肯塔基州 將3萬捐款送到殘障棄嬰家庭，還出資贊助3000美元完成了「百年獅子 愛的傳承」的紀錄片。

卸任會長Jessica Li（李俊蓁）致辭，感謝大家奉獻了一個美好的「菁英之夜」

卸任會長Jessica Li與新任會長顧得耀權杖移交，在MD4-L2區總監Scarlett Ku見證下完成。Jessica Li並承諾將遵循國際獅子會章程，團結獅友，繼續輔佐新會長帶領菁英獅子會再創輝煌。一朝獅子人，終身獅子魂，將用畢生的精力服務國際獅子會！

新任會長顧得耀在發表就職感言

新任會長顧得耀在發表就職感言時表示，每一屆獅子會交接典禮也是一份獅子文化的傳承和責任，感謝前任會長和所有獅友們做出的巨大貢獻。將繼續推動飢餓30、每天一塊錢、日行一善等慈善公益服務，幫助真正需要幫助的人。同時還將進行糖尿病 防治、環保、和視力篩查、等服務。

PDG Manny Sanchez為菁英獅子會Leo Club青獅會內閣授證

「堅守、傳承、新生、喚醒」是公益的訴求和使命，計劃與其他友會合作共同舉辦各種活動，包括大自然探險、音樂會、文化之旅以及陪伴老人和孩子的室外主題活動。希望有愛心的人士融入獅子會團隊中，為公益事業貢獻一份力量。

LCIF（茂文中士）為進階會員頒獎

106年曆史的國際獅子會（Lions Clubs International）是世界最大的慈善服務組織。48000個分會及150萬個會員分佈於209個國家和地區，執行著一個相同的理念，「當獅友們為人類團結行善時，就沒有我們完成不了的任務」。致力於醫療衛生、助殘護老、環境服務、公民教育和減災扶貧等人道主義服務。