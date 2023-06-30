2023建材展／選擇ZAIA建築 享受優雅生活 講座主題:翻新房/ADU加建屋市場

ZAIA建築

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人 建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

ZAIA建築公司2023年已是第二次參與世界日報舉辦的建材裝修大展，兩天活動攤位C10、C11，在首日（6日）下午1:30至2:15 公司代表將帶來題目為「翻新房、ADU加建屋市場及未來走勢」的專題講座。歡迎各界聆聽講座、訪問展攤。

ZAIA建築承載二十多年城市房地產 開發的豐富經驗，在住宅開發，商業樓宇，文旅地產，裝修改建等多個領域均築有大量的優質工程，風格獨具，品質高尚，始終保持房地產投資 的高緯度視野。 ZAIA建築自2020年落地美國以來，秉持工匠精神的優秀傳統，超高標準的品質基因，尊貴超前的設計理念，融合北美文化與時代潮流元素，注重房產的功能與時尚品位相結合，開發，建設和翻新各類房地產，以優質超值，格調優雅著稱，ZAIA建築營造的不僅僅是建築，更是品位生活。

ZAIA建築潛心追求頂流設計，專注於築建精良房產。從住宅，商業，到文旅，酒店等都將是時尚和品質的象徵。他們專注為北美地區客戶，提供最具專業化的房屋新建，ADU，改建，擴建，整屋翻新，室內設計，裝飾裝修和地產開發等業務板塊的全方位一條龍服務。從客戶真實的需求出發，提供具價值和品質的服務，讓房產投資持續增值。網站： www.thezaia.com。