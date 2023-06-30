2023建材展／方太廚電哈崗體驗館 方太抽油煙機/COWAY等 特價

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人 建築公會攜手舉辦南加 第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博 希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

「方太廚電哈崗體驗館」是方太公司官方指定代理商。將在現場展示及銷售方太抽油煙機等全系列產品，及韓國知名品牌三星和LG洗衣機烘乾機三折起。

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中國高端科技第一品牌方太抽油煙機，能快速排走油煙，吸力強，安靜容易清潔。展示會現場特價649元，還送9年保修，並可參加幸運用戶免單抽獎活動。

韓國第一環境家電品牌COWAY租賃或購買淨水器，空氣淨化器，提供免費安裝，租賃期免費更換濾芯。租賃實惠型淨水器每月22.99元，台式淨水器每月37.99元。租賃三重防禦空氣淨化器，每月40.99元。購買或租賃贈送精美禮品、F4 納米貴婦級美白艙1次。

6mm防水地板包工包料每尺2.99元，頂級Porcelain 瓷磚12X24尺寸, 每尺1.99元，24x24每尺2.49元，24x48每尺4.99元，買還送電動牙刷。提供庭院設計，定制櫥櫃、衣櫃，窗簾，智能水槽，智能馬桶等各種裝修建材一條龍服務。假草坪每尺1.99元，智能電動拖把特價75元。