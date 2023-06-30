我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

ASQ慶國慶日 鼓勵民眾戒煙 享無煙生活

洛杉磯訊

隨著美國獨立日的臨近，ASQ（華語戒煙專線）邀請吸煙者，以戒煙來慶祝擺脫煙草的獨立，朝著更健康的生活邁進，走向無煙的未來。

ASQ表示，獨立日是一個值得慶祝和反思的時刻，是思考如何以個人堅韌不拔的意志來獲得身心自由的日子。「我們鼓勵全國各地的煙草使用者，從煙草成癮的枷鎖中解脫出來」。戒煙能開啟人生自由的新篇章，不僅可以改善身體健康和增加活力，並能提升整體生活質量。

ASQ華語戒煙專線隨時支持你，他們的戒煙顧問了解華人社區中個體面臨的獨特挑戰。他們的服務包括保密的諮詢，尼古丁戒煙貼片，個人化的戒煙計劃和全面的協助，來幫助民眾成功戒煙。

戒煙的決定改善了你的身體健康，積極態度也會成為別人的榜樣。戒煙就是選擇把自己的身心健康放在首位，並激勵周圍的人。在獨立日，用你對無煙生活的承諾和行動，來激勵和鼓舞自己和他人踏上改變之旅。

他們的團隊將提供你所需的支持和資源，幫助你獲得成功。聯絡 ASQ華語戒煙專線可去電 1-800-838-8917；到網站 www.asq-chinese.org上登記；或發送簡訊「戒煙」到 66819。在這個獨立日，華語戒煙專線與你並肩同行，確保你在邁向無煙未來的旅程上取得成功。讓你的獨立日不僅僅只有放煙花和烤肉的慶祝活動，還有改變人生的積極動力。

ASQ華語戒煙專線由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两周免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時 （美東時間早上 10時至凌晨 12時）。想瞭解更多關於ASQ可上網 www.asiansmokersquitline.org/。

越南 亞裔 華人

上一則

新世紀傢俱國慶特價 折扣低至兩折

下一則

阮昭雄訪中華會館 向國父銅像獻花

延伸閱讀

校董會主席王兆倫：金山市大粵語證書課程 明年恢復

校董會主席王兆倫：金山市大粵語證書課程 明年恢復
馬州蒙郡民宅國慶煙火意外引爆 2重傷

馬州蒙郡民宅國慶煙火意外引爆 2重傷
舊金山市大粵語課程不當撤回 現決定24至25學年開課

舊金山市大粵語課程不當撤回 現決定24至25學年開課
馬泰贏得第一選區民主黨初選 答謝華埠

馬泰贏得第一選區民主黨初選 答謝華埠
馬州蒙郡煙火事故 兩人重傷 官員籲國慶安全

馬州蒙郡煙火事故 兩人重傷 官員籲國慶安全
ASQ「華語戒煙專線」歡慶美國獨立日鼓勵戒煙 享受無煙生活

ASQ「華語戒煙專線」歡慶美國獨立日鼓勵戒煙 享受無煙生活

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。(IG@sgvluxuriousdetail)

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

2023-06-25 21:05
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
一名來自台灣的男遊客與妻子在洛杉磯環球影城遊玩期間發生爭執。圖為洛杉磯環球影城（取材自環球影城臉書）

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

2023-06-26 20:20

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟