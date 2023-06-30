ASQ慶國慶日 鼓勵民眾戒煙 享無煙生活

隨著美國獨立日的臨近，ASQ（華語戒煙專線）邀請吸煙者，以戒煙來慶祝擺脫煙草的獨立，朝著更健康的生活邁進，走向無煙的未來。

ASQ表示，獨立日是一個值得慶祝和反思的時刻，是思考如何以個人堅韌不拔的意志來獲得身心自由的日子。「我們鼓勵全國各地的煙草使用者，從煙草成癮的枷鎖中解脫出來」。戒煙能開啟人生自由的新篇章，不僅可以改善身體健康和增加活力，並能提升整體生活質量。

ASQ華語戒煙專線隨時支持你，他們的戒煙顧問了解華人 社區中個體面臨的獨特挑戰。他們的服務包括保密的諮詢，尼古丁戒煙貼片，個人化的戒煙計劃和全面的協助，來幫助民眾成功戒煙。

戒煙的決定改善了你的身體健康，積極態度也會成為別人的榜樣。戒煙就是選擇把自己的身心健康放在首位，並激勵周圍的人。在獨立日，用你對無煙生活的承諾和行動，來激勵和鼓舞自己和他人踏上改變之旅。

他們的團隊將提供你所需的支持和資源，幫助你獲得成功。聯絡 ASQ華語戒煙專線可去電 1-800-838-8917；到網站 www.asq-chinese.org上登記；或發送簡訊「戒煙」到 66819。在這個獨立日，華語戒煙專線與你並肩同行，確保你在邁向無煙未來的旅程上取得成功。讓你的獨立日不僅僅只有放煙花和烤肉的慶祝活動，還有改變人生的積極動力。

ASQ華語戒煙專線由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000名美國亞裔 社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两周免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時 （美東時間早上 10時至凌晨 12時）。想瞭解更多關於ASQ可上網 www.asiansmokersquitline.org/。