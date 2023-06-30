擴大肺癌篩檢國際論壇 歡迎海外華人參與

台灣聯合報社承辦「桃園市擴大肺癌篩檢 國際論壇」，邀請國際學者在論壇中進行分享，桃園市也希望海外的華人 能參與。

論壇主軸以國際經驗對應台灣經驗，呈現桃園擴大肺癌早篩計畫經驗，在全球有其因地制宜及提早部署策略。論壇訂7月5日(星期三)舉行，論壇連結：https://www.facebook.com/tychbfans/?locale=zh_TW。

連續40年，癌症 排名台灣人十大死因之首，而肺癌則名列前十名奪命的癌症第一位。肺癌早期通常沒有明顯病徵，等到出現氣喘、胸痛、持續咳嗽、痰中有血、聲音沙啞、吞嚥困難等症狀時，一旦診斷出肺癌，大多已是晚期。

肺癌的死亡率高、存活率低，主要與診斷的期別有關，早期發現，早期治療是重要關鍵。肺癌初期需仰賴低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）篩檢，衛生福利部自111年7月1日起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查。

臺灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者，提供肺癌篩檢的國家，低劑量電腦斷層檢是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，尤其能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

除了吸菸者外，暴露在汙染的生活、工作環境中，亦是罹患肺癌的高危險族群。桃園市為臺灣工業重鎮，共有35個工業區及上萬的工廠匯集地，產生大量的工業廢氣、有害物質，包括天然懸浮微粒等。依據衛福部110年死因統計，癌症死亡人數為51,656人，肺癌死亡人數就達10,040人，桃園市就有711位市民因肺癌離世。

桃園市於今年3月起，提出擴大肺癌篩檢計畫，針對設籍桃園、40歲以上，具有「菸品暴露」、「相關疾病史、家族史」、「職業暴露」、「空汙及油煙」等危險因子等4大類高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層篩檢。另再擴大舉辦肺癌篩檢計畫城市經驗論壇，將彙整國際公衛專家、臨床權威醫師、政策制定者等多方意見，擴大桃園城市經驗的影響力。

論壇活動從國際肺癌現況與篩檢策略，帶入其與國人健康餘命的關聯性，進一步探討桃園篩檢計畫的背景、歷程與政策實施經驗。重量級與會貴賓包括桃園市市長張善政、臺大公衛學院教授陳秀熙、中央研究院院士楊泮池、利物浦大學Prof.John、美國國家衛生研究院 Prof. Anil Chaturvedi、Prof. Hormuzd A. Katki、韓國國家癌症中心Prof. Kim, Yeol、臺大醫院癌醫中心副院長陳晉興、桃園市副市長王明鉅。

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