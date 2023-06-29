2023建材展／精工保全工程公司 專精防火/防盜/門禁管理/監視系统

精工保全工程公司提供產品能與手機連線。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

精工保全工程公司（EARL Security Inc.）保護民眾的資產和安全。公司持多個美國加州 工程執照，擁有百萬工程保險 ；保護千家萬戶、公私企業、住宅等近30年施工及服務經驗。 專業項目包括：防火、防盜、門禁管理、 對講系統、 監視系統。

公司客戶包括：工商業者、住宅、私立學校、旅館業者、餐飲業者、聯邦和州政府郡政府、軍方、營建商、投資商、療養院、各科診所等。

精工保全提供空屋、廠房視頻防盜保護系統，當盜賊入侵時警報系統可自動傳影， UL 24小時監視中心専員同步為客戶把關，當警方得到警報錄影鑑定，會優先巡邏到場抓賊。 公司提供的天眼視頻監控保全系統，是民眾高枕無憂的選擇。

你的產業火警系統有年度維修檢測 報告嗎？若是你的保險公司，加州消防局和地區消防單位要求提供年度檢測報告時，火警器材一定要保持正常，才能保人身安全。

精工保全工程經驗豐富、專業認真可靠，該公司表示：願意成為你的保安團隊，令你安心、放心、開心。歡迎到訪他們的展位。