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2023建材展／美國華人建築公會 中美建築橋樑 專業會員多

洛杉磯訊
美國華人建築公會舉辦活動。（業者提供）
美國華人建築公會舉辦活動。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

「美國華人建築公會」是本次建材展與本報的合辦單位，當天他們在展場中亦設有展位，歡迎前往洽談。

美國華人建築公會前身為華人營建公會Chinese American Construction Professionals，簡稱：CACP），已成立41年，歡迎參加該會的專業講座，相互學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。

美國華人建築公會多元化的會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、承包商、材料供應商、地產業等相關的專業人士及公司。多年來，經常舉辦不同的專業講座活動和技術研討來服務僑界，幫助工商企業交流成長。公會精心策劃為僑界工商人士搭建橋梁，學習與公共事業合作，協助新老移民發展事業，一起共築美國夢。該公會在全美多地，亦成立了分會。

美國華人建築公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，和美國本土建築商提供交流的平台和商機。

華人 投資 移民

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