2023建材展／鄭德倫講座主題：舊屋翻新 投資拍賣屋 下半年度房市預測

德倫學院負責人鄭德倫。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

德倫學院負責人鄭德倫，應邀參加此次的建材展講座，演講時間是7月6日（星期四）上午11時至11時45分，主題是：(1)2023年下半年度房市預測，（2）舊屋翻新及投資拍賣 屋的致富之路。他並在當天講座中及C19展位上接受諮詢。

目前房市持續兩年多來的火熱，由於通貨膨脹 壓力，迫使美國政府祭出諸多重大政策試圖抑制，因此，2023年下半年度及2024~2025年的房產預測，成為投資者關切議題。總的來講，住宅不動產將上漲無力，下跌有支撐，獲利反彈是指日可見，而在商用不動產的部分，尤其是辦公大樓，勢必面臨空前的創傷。細節與各種數據，鄭德倫校長將在此次演講中詳加闡述分析。

怎麼樣將舊屋翻新以及投資拍賣屋是很多人關心的另一個重點。投資拍賣屋約有20%~30%不等的投資回報，但如何獲取免費的拍賣屋訊息？如何評估拍賣屋的風險及獲利？產權上除了債務之外，還有哪些要注意不可觸碰的禁忌？

在舊屋翻新的部分，由於美國存在許多裝潢格局陳舊的老屋，若能在空間的改造上著墨並搭配當下流行的裝潢與建材，創造出房屋最大的價值化，就能從中獲取不斐的商業利益；此次演講，他將詳解舊屋翻新操作的4大重點，以期在3~6個月內可獲高額回報。