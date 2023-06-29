2023建材展／AAA American CPA 服務小型或初創企業 勞保審計及申訴

AAA AMERICAN CPA, INC。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

AAA American CPA 服務小型企業、初創企業、勞工保險 審計及申訴。

該公司成立於2014年，在蒙特利公園、聖荷西、拉古納山和拉斯維加斯設有四個辦公室，多年來服務了於中高端市場的客戶，在大洛杉磯和舊金山灣區 享有聲譽。

李宏建 （Nick Li, CPA ）創始人兼首席執行官，擁有四年中國會計師事務所、以及10年美國政府犯罪調查工作經驗。專注於美國稅法和政府運作CA、WA和NV的註冊會計師；註冊內部審計師；註冊欺詐審計師；認證計算機安全審計師。

該公司致力於個人、企業和跨國公司的稅務規畫、報稅 、公司的成立及解散、營業執照，法人變更、年檢年報、會計外包、工資單、記帳、審計及申訴、現金流管理、業務估值、股權結構咨詢、IRS審計代理、罰款減免辯護、稅務準備及遞交和規劃等整套服務，另外該公司特色致力於汽車保險、家庭保險、商業保險，各種專業險種一站式為客戶保駕護航。

AAA American CPA, Inc.擁有一支專業資深的會計師團隊，在四大會計師事務所擁有多年的公共會計經驗。幫助小型企業和高淨值個人、進行稅務規劃和企業會計服務以及保險服務。AAA願意成為客戶全方位、多領域、深層次的稅務戰略合作夥伴。