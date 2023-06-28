2023建材展／美西家喻戶曉「恆益門窗」 大型門窗綜合製造企業

恆益門窗所有產品均在美國生產。（業者提供）

恆益門窗Value Windows & Doors採用美國頂尖節能玻璃技術、並配合德國 高精度配件的大型門窗製造綜合性企業，所有產品均在美國生產。

恆益門窗的塑鋼門窗系列在美西家喻戶曉，自2005 年創立以來，引進了先進德國製造設備、配件、軟件及管理流程。其中包括奧地利的 LiSEC 全自動中空玻璃設備，以及德國的 SCHIRMER和 U-R-B-A-N 高精度自動化頂級設備和管理系統，製造出高品質合理價位的門窗。

恆益門窗的斷橋鋁門窗系列，搭配第四代節能玻璃，已通過加州 2020年最新高能效建築標準 Title 24 要求，成為當前市場上唯一達到此項標準的鋁合金門窗品牌。此外，恆益門窗推出了新一代的斷橋鋁 AUC (Aluminum Ultra Commercial) 系列，其中單片50平方尺以上的巨型門更可輕鬆單手指開關，無論是折疊門、推拉門還是隱藏門。

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人 建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

恆益門窗產品獲美國建築協會 FGIA (AAMA) 和 NFRC 認證。公司採用多種經營模式，包括工廠直營、批發和零售。歡迎建商、批發商、工程承包商、裝修師傅以及屋主，到其展位洽談合作和採購。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車