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2023建材展／I TalkBB電信通訊公司 AIjia智能家庭安防特價

洛杉磯訊
I TalkBB熱銷家庭安防品牌AIjia智能家庭安防。（業者提供）
I TalkBB熱銷家庭安防品牌AIjia智能家庭安防。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，參與廠商I TalkBB是為海外華人提供國際通話業務和中文電視產品的電信通訊公司，展會上有專業人員現場展示解答，與中文電視及家庭電話、或家庭安防攝像頭、高速上網等相關問題。

當天訂購Aljia家庭安防計畫，贈送179元 AI人形識別攝像頭，價值$29無線便攜基站。 APP一觸E911鍵，即刻報警，並向接線員發送家庭地址，以最快速度獲得幫助，無需額外付費。視頻記錄30天免費雲存儲。

I TalkBB受歡迎的家庭安防品牌AIjia智能家庭安防，小巧的身型，強大的性能，可以智慧看家，防水又防塵，120度超廣視野，便捷安裝，1年質量保障。獨家「PIR紅外線人體探測功能，自帶動態偵測的分析能力，能精準分類人形，車輛，動物等移動物體，並向手機端發出提醒推送。過濾無關活動打擾 ，既不會遺漏觸發，也不會誤觸發。

I TalkBB中文電視，活動當天，也會以驚喜價格提供給現場來賓。I TalkBB在美國、加拿大、澳大利亞、新加坡等國，開設的體驗店超過30家。

「建材裝修展及建材相關專業講座」會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

華人 AI 新加坡

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