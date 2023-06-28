2023建材展／SolarMax 現場回答太陽能系統安裝問題

SolarMax廠占地8英畝，2萬呎辦公區，8萬5000呎倉儲。（業者提供）

準備好邁向太陽能住宅了嗎？南加 最大的太陽能系統安裝公司SolarMax，將參加本次的展覽，將在現場回答所有相關問題，如安裝太陽能的成本，可抵稅的額度以及聯邦太陽能抵稅額等。現場有水壺，紙巾，水等禮物贈送。

加州能源委員會估計，太陽能發電將讓屋主30年內平均省下2萬美元能源開銷。SolarMax公司實力雄厚，總部位於河濱縣，佔地8英畝，2萬呎辦公區，8萬5000呎倉儲、展示廳、會議區，1萬4000呎能源技術開發區。優質的工作團隊專精商業，住宅太陽能系統，從簽約、測量、設計、製圖、安裝、客服，到貸款 計畫一條龍服務。

安裝太陽能發電系統，不但隔熱又可節省一路高漲的電費，購置太陽能系統投資回報率更高。長期太陽能貸款好處多例如：平均電費每月300美元，貸款利率4.99%，期限20年，新的太陽能支付每月160美元，無需自掏腰包，平均每月可以節省140美元。

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人 建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

SolarMax 提供高質量的太陽能板和安裝，還提供內部貸款融資選擇。無論是自住屋或出租屋或商家，歡迎到他們展位洽詢。網址www.solarmaxtech.com。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車