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2023建材展 HomeCo Inc 美家櫥櫃 兩天活動 展售櫥櫃/石臺面等

洛杉磯訊

HomeCo Inc美家櫥櫃，建材展中攤位號 C29。屆時將有櫥櫃，石臺面，水龍頭，面盆及廚房水槽等展售。現場會有專業顧問講解及報價。

HomeCo Inc自2005年成立以來，專精櫥櫃，浴室櫃，石臺面，水龍頭，面盆及廚房水槽等一條龍設計、開發、製造。產品技術不斷改進，以達到最佳的質量和成本比。他們在亞洲有五個不同的製造工廠，美國有九個大型倉儲，並以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商，提供高質量的產品。

最近有大量貨櫃到貨進倉，包括高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石臺面等，產品種類多，款式顏色尺寸均齊全，貨源充足。工廠直營優質服務，一站式採購，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務，讓客戶節省時間及金錢。

展示廳內的實木櫥櫃各種顏色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，歐美流行經典款式。全新啞光黑色shaker（Matte Black Shaker）美式櫃，另有提升奢華感十足的各種顏色石臺面。網址www.homecoonline.com。

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