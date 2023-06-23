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跟著歐之旅 來趟14天的英倫風情之旅

洛杉磯訊
倫敦塔
倫敦塔

大英博物館、倫敦塔橋、白金漢宮、西敏寺、泰晤士河遊船，都是在電影、影集中的倫敦景點，你去過了嗎？

歐遊專賣店「歐之旅」8月31日特開英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭14天英倫風情之旅，不妨利用這次機會，把這門歐遊之旅的基本課補起來。

歐之旅表示，14天的英倫風情之旅將把英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭三地，用一趟旅程深入中世紀英國的皇室。此行將從英格蘭的首府倫敦起，參觀著名的倫敦塔、館藏豐富的大英博物館、歷代國王加冕之地的西敏寺、英國王室居所的白金漢宮、議會所在的國會大廈、大鵬鐘及牛津大學，市區觀光有橫跨泰晤士河的倫敦塔橋 ，參訪英國王室的家族城堡溫莎古堡。

蘇格蘭王國的首都愛丁堡，位於大不列顛島北半部，境內風光浪漫迷人，依山傍水素有「北方的雅典」之稱，愛丁城堡是蘇格蘭的精神象徵，坐落在愛丁堡市內的城堡岩頂上，海拔120米，從上面可以俯瞰愛丁堡全城的景色。

愛爾蘭的莫何斷崖 (Cliffs of Moher) 為最值得旅遊的大自然景點之一，綿延數公里之黑色石灰岩，垂直突起231公尺高的大斷崖由大西洋海中冒出。愛爾蘭首都都柏林亦有歐洲的矽谷之稱，都柏林最搶眼的尖塔，與牛津、劍橋齊名的三一學院(Trinity College) ，或是沿著利菲河行經半分橋到著名的聖殿酒吧，許多景點彼此之間僅是步行距離。

如果假期夠長，歐之旅表示，遊完英倫風情14天之後，還可延伸接著參加9月10日的「冰島夢幻仙境11天之旅」，全世界大概再也找不到像冰島這般景觀殊異的地理教室。

九月份的歐遊選擇還有9月5日出發的「東歐六國13天精緻之旅」，暢遊德國、斯洛凡尼亞、克羅埃西、匈牙利 (布達佩斯)、奧地利、捷克 (布拉格) 。9月7 日推出「土耳其、希臘19天深度之旅」，輕鬆完整的遊訪土耳其中西部旅遊地區，西部愛琴海沿岸、安納托利亞高原、首都安卡拉和第一大城伊斯坦堡，以及希臘最美受歡迎的米克諾斯島、聖托里尼島。

「歐之旅」更多精彩行程如南非尋奇、日本北海道賞楓、台灣山海情溫泉之旅等報名及優惠詳情，可電詢 (626)289-8587，或上網 EuropaHolidayUS.com。

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