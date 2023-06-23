萬通貸款 推出外國人無需收入證明貸款計劃

萬通貸款 (GMCC- General Mortgage Capital Corporation )董事長 James Jin表示，為了更好的服務華人 ，在高利息的情況下，特別推出了外國人無需收入證明，下飛機入境美國，各種簽證均適用的貸款計劃。首付 40% ，無需信用分數，即可貸款高達200萬。30年固定利率 6.875%，APR 7.17% 。

另外還有比不查收入更簡單方便的貸款計劃，非常適合目前退休或正在換工作的人士，無需收入證明。更有快速審批低利率的優惠房屋貸款。

GMCC 是自行整合，自行貸款的銀行，最少金額10萬起，最高金額可貸至400萬。內部審核，放款迅速，幫助了無數的華人，實現了他們的美國夢。為了讓更多的華人貸到款，特別規劃了諸多適合華人的貸款計劃。

另外，萬通貸款推出可負擔房屋貸款計劃，代辦政府高達2萬5千元無需償還的購房計劃。該計劃適合自住房，新購房，重新貸款，套現等。加州适用縣有洛杉磯，橙縣，聖伯納迪諾縣，河濱縣，文圖拉，聖地亞哥等區域。（圖為 James Jin董事長，說明可負擔房屋貸款計劃）。

GMCC萬通貸款自2005年創立以來，業務發展規模不斷擴張，分支機構迅速擴大。目前已經在全美47個州獲得執照，分部不斷在各地成立。 到目前為止，已經擁有幾百位經驗豐富有執照的貸款顧問，建立起高效專業的團隊，為客戶提供靈活多樣的貸款方案，獲得廣大客戶的信賴，GMCC是目前全美最大的貸款公司之一。

爲了更好的為爾灣及週邊地區的華人服務，爾灣分部擴大喬遷，新址位於740 Roosevelt #100,Irvine .CA ，電話949-377-2528。

東區分行電話626-498-8150，位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行電話626-671-6318，位於130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。聖地牙哥分行電話949-880-6066，位於5405 Morehouse Drive, STE 245, San Diego 。網址www.gmccloan.com，電郵[email protected]。