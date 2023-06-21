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Brasada Estates豪華社區 慶第二期新建豪宅銷售 歡迎參加6/25夏季盛會

洛杉磯訊

加州最受歡迎的社區Brasada Estates，第二期新建豪宅銷售已隆重開幕。Brasada Estates坐落於美麗的聖迪馬斯市聖蓋博山麓和綠樹成蔭的豪華住宅區，在高高的山丘上，可以看到連綿起伏的小丘、廣闊的全景可俯瞰洛杉磯市中心的城市燈光。6月25日（本周日）上午11點至下午4點，歡迎帶上家人及孩子們一起來盡情享受，現場音樂表演，燒烤午餐小吃點心，參觀華麗的樣品房，現場體驗寵物樂園及臉部彩繪。

強勁的買家需求，優質的學區，全新24小時附門衛私人社區，山景豪宅，每戶超大占地面積從0.5到2英畝，華麗壯美的泛歐雄偉建築設計，獲獎SoCal MAME最佳建築系列，讓Brasada Estates大受歡迎，市場的需求Brasada Estates推出了第二階段的房屋。

這個宏偉的社區坐落在美麗的聖迪瑪斯（San Dimas）的山谷和綠樹成蔭的峽谷之上，大自然環境仿佛遠離塵囂，但又位於南加州的中心地帶，近所有便利設施。定價從300萬美元起。

Brasada Estates優雅的家居設計，六種獨特的平面圖和五種風格的外觀供選擇。一層和兩層住宅設計，面積高達4,476至6,261平方英尺的室內設計，設有4至6間臥室、4至6.5間浴室和三車位車庫。

令人印象深刻的宏偉大門及門廳，天花板高達22英尺氣派壯觀，引人注目的兩層大房間。精緻的烹飪廚房配有超大中央島、高檔Bertazzoni及Wolf/SubZero電器、早餐區和雙步入式食品儲藏室及烹飪廚房等不同設計。寬敞的後院、漂亮的庭院和優雅的室內外區域專為娛樂而建。每個豪宅都配有樓下的主人套房具私密性，配有休息區和類似水療的浴缸。太陽能電池板和多區域製冷和供暖系統，提供並貫穿始終的能源效率，注重奢華和舒適。

Brasada Estates位於Cataract Ave.和Foothill Blvd.附近，位於1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773，距離210號和57號高速公路交界處僅5分鐘路程。可至www.BrasadaEstates.com上的興趣列表中註冊以接收最新信息，可電833-BRASADA或發送電子郵件至[email protected]，並在Facebook和Instagram @brasadaestates上關注。可以與經紀人合作，並聯繫銷售代表了解更多詳情。

加州 南加 樂園 聖蓋博

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