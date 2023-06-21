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定存年利率5%月底截止 黑帶銀行家：要存要快

阿罕布拉市訊
「黑帶銀行家」蘇凱筠在本報今年舉辦母親節活動中獲表揚，和女兒分享喜悅。
「黑帶銀行家」蘇凱筠在本報今年舉辦母親節活動中獲表揚，和女兒分享喜悅。

加州信託銀行 ( California Bank & Trust ) 目前力推11個月CD定存5%年利率的優惠活動，6月30日即將截止。「黑帶銀行家」蘇凱筠 ( Karen Su ) 華語服務團隊，正為該行績效做最後衝刺。

加州信託銀行阿罕布拉分行行長及首席副總裁 Karen蘇表示，只需存款超過一萬元，11個月定存即可享5%，此外，該行也提供較短的存款期限選擇。CD定期存款毫無投資風險，是個聰明選擇，開戶者可洽詢Karen蘇團隊有關細節及規定。

另外，針對許多人問如何將房產「變現」？Karen 蘇團隊特別推介「房屋淨值信用貸款」（Home Equity Line of Credit，簡稱HELOC）。HELOC允許房屋擁有者利用房屋價值做為擔保來獲得金融機構的信貸額度，貸款者可靈活用來整合債務，或運用於房屋修繕、子女大學教育費用等。借款人還款後，信貸額度還可以循環使用。

加州信託銀行「房屋淨值信用貸款」目前的優惠是，在50萬額度內不收手續；也無年費，擁有自住屋或投資物業皆可申請。

Karen 蘇以「黑帶銀行家」設計打造自我風格的品牌形象，這種人設 (人物形象設計) 在一向走保守穩健風的銀行界來說相當另類，但在銀行界服務了25年，那只是Karen靜態的一面，私底下她是跆拳道黑帶高手，酷愛打籃球，個性豪邁，交遊廣、講義氣。朋友圈不時在社媒平台上看到她傳送的個人視頻，覺得她好搞笑、玩很大。

蘇凱筠不僅是職場女強人，熱心社區大小事；也兼顧家庭，今年五月世界日報舉辦的母親節活動，她榮獲表揚並帶著全家參與，17歲的女兒尤愛分享她這「黑帶媽媽」帶來的喜悅 。

加州信託銀行阿罕布拉分行位於230 E. Valley Blvd., Alhambra，為鄰近華人提供鄰家般的服務，阿市分行電話 (626)457-9666，蘇凱筠帶領的專業團隊會說國、台、粵、越語，詳情可洽Karen Su (626)374-3795，Irene Tong (626)208-3272，Connie Wong (323)980-3618。有興趣觀看「黑帶銀行家」蘇凱筠享受人生視頻，可上網 www.BlackBeltBanker.com。

加州 貸款 投資

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