海之滴褐藻糖膠慶20周年 贈營養要素

「海之滴褐藻糖膠」舉辦20周年慶贈禮活動。（業者提供）

「海之滴褐藻糖膠」慶祝20周年，舉辦立川大介醫學 博士研發的營養要素贈送活動，活動時間 7月1日至7月31日。凡購買3瓶以上褐藻糖膠膠囊型或一箱以上液體型，即獲贈一個月分量的「海之滴營養要素」，還有渡邊真由博士研發的按摩戒指禮包（每人限參加一次，獲贈一份營養要素）。

該公司表示，按摩戒指的功效，是通過刺激指甲區穴位，控制自主神經，提高免疫力，改善血液循環。海之滴「營養要素」的主要成分包括，青蕉酵素，支鏈氨基酸，維生素A、B、D、E、鈣、鋅，配合褐藻糖膠，兩者同時服用起到相乘作用。

海之滴褐藻糖膠，連續在美國免疫學家協會年會中發表報告，其專利配方，可增強免疫細胞活性並抑制壞細胞發展。由日本 cGMP廠家生產，精選優質海藻萃取，嚴密品質管理，三度獲比利時世界保健產品金牌獎。

海之滴褐藻糖膠獲日本健康食品JHFA認證，自成立以來，一直堅持用最高標準要求自己，為客戶提供安全有效的產品。海之滴通過美國FDA檢測 進口，由國際SGS重金屬檢驗機構監測，不含輻射物質。

「海之滴褐藻糖膠」的主成分「褐藻糖膠混合AG」以獨家技術混合了在沖繩海洋裡生長的海蘊褐藻糖膠、裙帶菜孢子葉褐藻糖膠和巴西蘑菇，研製成天然的保健品。

褐藻糖膠混合AG ，它是海藻表面有一層黏黏滑滑的成份。這種黏滑的成份就是褐藻糖膠。褐藻糖膠是只有在海蘊等茶褐色海藻中含有的特殊黏滑成分，是水溶性膳食纖維。從科學上而言，是以「硫酸岩藻糖 」為主的高分子多糖體。

海之滴褐藻糖膠針對民眾調養的選擇，分別研發三種不同類型產品：粉末型、膠囊型、液體型 ，在全球超過45個國家銷售。