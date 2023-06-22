江味農金剛經講堂 周六上午10點開講

江味農居士金剛經講堂，免費對佛學有興趣人士開放 。（影片截圖）

江味農居士金剛經講堂，本月開講日期是24日（週六） 早上10點，由李秉信主講 「金剛經持經功德分第十五」，免費對佛學有興趣人士開放 ，可提前預約上課。金剛經法傳藉由網路即時播送https://youtu.be/1LUEB1VpKhQ或掃描二維碼（見圖）觀看。

江味農居士「金剛經講義」以白話文撰寫。金剛經可以說是佛經的群經之首。來自台灣僑居洛杉磯 的江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦，於2021年設立「江味農居士金剛經講堂」，至今已有3年，已與眾多人士結緣，固定在每月的最後一個週六，設有一場免費金剛經講座，希望讓更多的人認識金剛經，提供金剛經講義 ，與對佛學有興趣人士結緣。

江味農居士生於清同治11年，參考了11種版本的經文註疏、贊述，花40年畢生心血著「金剛經講義」，也是目前採用最多的「金剛經講義」版本。

本次課程由李秉信主講。李秉信加州 執照中醫師，台灣清華大學核工研究所碩士，每次的課程都條理清楚有啓發性。

預約上課電話626-838-8579 ，講堂地址222 N, Vincent Ave, Covina, CA 。