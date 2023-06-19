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現代汽車榮獲最多「美國新聞與世界報導」2023年最佳青少年汽車大獎

洛杉磯訊
2023 Hyundai Kona
2023 Hyundai Kona

北美現代汽車在「美國新聞與世界報導」2023年最佳青少年汽車大獎中獲得最多的新車和二手車獎項。除了兩款二手車之外，還有四款現代汽車的新車型獲得殊榮。這些獎項突顯了這些車型在多方面的優異表現，像是碰撞預防、可選和標準配置、可靠性，以及可信賴度，並非常適合年輕人駕駛。現代汽車獲獎的原因是基於其標準安全和娛樂資訊功能。這個大獎的獲獎名單包含了13款車型，涵蓋了許多類別，像是房車、跨界休旅車，卡車等等。

2023年最佳青少年車型

最佳青少年休旅車：價格兩萬至兩萬五

2023 Hyundai Kona

最佳青少年休旅車：價格兩萬五至三萬

2023 Hyundai Tucson

2023 Hyundai Tucson
2023 Hyundai Tucson

最佳青少年休旅車：價格三萬至四萬五

2023 Hyundai Santa Fe及2023 Hyundai Santa Fe Hybrid

2023 Hyundai Santa Fe及2023 Hyundai Santa...
2023 Hyundai Santa Fe及2023 Hyundai Santa Fe Hybrid

2023年最佳青少年二手車型

中型房車： 2020 Hyundai Sonata Hybrid

中型休旅車： 2019 Hyundai Santa Fe

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示，對於選擇一輛適合年輕駕駛人的車輛來說，安全是最重要的考量之一，而安全則是現代汽車核心價值中極其重要的元素。每款2023年的現代車型皆配備了三個關鍵的安全系統：前方碰撞警示/前方自動緊急煞車、道路保持輔助/道路跟隨輔助，以及駕駛人注意力警示。此外，還有一套可選配的SmartSense安全系統和現代汽車的BlueLink®遠程通信科技，包含自動碰撞通知。他感謝「美國新聞與世界報導」對現代汽車在保護乘客和駕駛人安全方面的認可予以讚賞。

「美國新聞最佳車型」總編輯Jim Sharifi表示，北美現代汽車在2023年最佳青少年車型獎中贏得最多類別的獎項，並在評估的每款全新休旅車中橫掃冠軍。除了排名表現強勁之外，Kona、Tucson、Santa Fe，以及Santa Fe Hybrid皆符合家長所重視的準則，其中包含在碰撞測試中的優秀表現、可觀的可靠性評級，以及有助於培養安全駕駛習慣的控制輔助。

美國新聞最佳車型，是「美國新聞與世界報導」的汽車頻道，自2007年開始公布在美國銷售的大部分新車的排名。「美國新聞」每年也會公布最佳車型獎項，其中包含最佳汽車品牌、性價比最佳車型，以及最佳家庭車型。「美國新聞最佳車型」為買家在整個購車過程中提供相關建議。「美國新聞最佳車型」去年有超過6100訪客，其中絕大部分都在積極尋找合適車型。超過70%的買家聲稱「美國新聞」的訊息影響他們的購車決策，並表示相信其購車建議是公正無私的，且會向他人推薦該網站。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十二萬四千輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部臉書專頁查詢更多相關信息。

汽車 休旅 Hyundai 二手車 電動車

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