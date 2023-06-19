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新世紀傢俱「父親節大特價」商品折扣高達80%！

新世紀傢俱「現代流行款皮沙發2件組」

新世紀傢俱推出「父親節大特價」優惠活動，特價商品折扣高達80%，有關詳情可電626-285-9788查詢。

美國品牌Ashley傢俱有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級布沙發兩件組599元、真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，數量有限，售完即止。

大型皮沙發椅129元、高級兩座位布沙發148元、舒適皮沙發三座位和兩座位組349元、轉角沙發499元、大型實木五斗櫃199元、印尼 全實木大型Buffet Table 199元、高級大型實木餐桌七件組349元、單人實木床98元、布藝雙人床三件組118元、大型印尼實木床三件組299元、印尼全實木溫馨睡房六件組488元、現代舒適布藝沙發兩件組399元等。

新世紀傢俱地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），每週七天營業時間由上午11時至下午6時。







HomeCo Inc美家櫥櫃 大量高端實木櫥櫃現貨供應

HomeCo Inc美家櫥櫃，最近有大量貨櫃到貨進倉，新進的大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石臺面等，產品種類多，款式顔色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，可至展示廳參觀選購，所有展示產品，現貨供應，質量保證，絕對有競爭力的價格，不怕貨比多家，是建商及居家裝修的首選。優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃絕對讓客戶滿意，不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。提升奢華感十足的石臺面，展示廳內的實木櫥櫃也是顔色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，歐美流行經典款式。全新啞光黑色shaker（Matte Black Shaker）美式櫃已到貨。







重症治療 首選日本 「康複力」

日本「康複力」褐藻醣膠父親節期間，買越多優惠就越多，還可索取產品資料和試用品。

康複力褐藻醣膠，結合科學及創新，使用通過數據驗證的成分，融合沖繩長壽飲食的藥理，來提供有效且溫和的保健食品。

康複力褐藻醣膠由日本國立琉球大學研究團隊合作研發，主要功能為：促進健康的腸道免疫功能，幫助飲食消化吸收以及新陳代謝，增進體內抗酸化能力，避免發炎反應，提升身體防禦機制對抗異物質。

近年來如何針對癌症 患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學，為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力 」褐藻醣膠。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本本地生產製造。為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過三方面成效增加病患康復機會。詳情可撥打專線1-626-866-1558。







「迦南粽子」25年來堅持古法守住古早味！

迦南美食的「台灣經典肉粽」

「迦南粽子」堅持古法非常搞岡的18道手續製作，每個步驟都不馬虎，守住古早味！

老字號「迦南美食 」端午節 提供應節美味的「粽子」，「台灣經典肉粽」粽葉雙面仔細清洗，米是用焢肉汁炒過，不加味精，加入自製紅蔥酥鮮香美味，包入控肉丶紅燒香菇滷煮花生丶糖炒栗子丶烤紹興鹹蛋黃丶金鉤蝦米，包好後蒸熟入味，米飯香軟內餡夠味。「客家粿仔粽」，將米磨成米漿成粉團，包覆蘿蔔絲丶自製紅蔥酥丶香菇、滷肉和道地的Q軟米糰加內餡。「佛跳牆肉粽」米粒用鮑魚和魷魚紅燒汁炒過，餡料加入一整顆紅燒原隻鮑魚丶日本干貝丶魷魚丶去骨排骨酥丶糖炒栗子丶滷香菇丶紹興烤鹹蛋黃丶金鉤蝦等。「紅豆甜心鹼粽」不加膨砂可安心食用，自製豆沙內餡，吃得到真正紅豆香味，配上香Q的米糰，真的Q軟好吃。「栗子香菇素粽」清香不油膩，含燜齋鴨。「上海粽」修長身材卻很有肉喔，口味真的是道地上海味。

「迦南粽子」杉磯和聖地牙哥訂單滿60元免費送貨丶加州或內華達州及亞利桑那州訂單滿99元免費送貨丶全美其他州29.99元起可送貨，有意可電626-500-7793訂購或查詢詳情，更可至網站www.canaancater.com選購。







敬祝父親節快樂！日本名琴$1,999起 施坦威$9,999起

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴嗎？新律鋼琴專家，適時舉辦父親節的優惠活動！YAMAHA、KAWAI名琴優惠價$1,999起，施坦威名琴優惠價$9,999起。

音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力！在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，請來新律試試！在新律也以可先租後買，好用順手了再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有68年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。新律鋼琴展示中心在羅蘭崗99大華超市：1015 S. Nogales St.,#107, Rowland Heights, CA 91748。西區新張營業的地址在：1228 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776。

詢問電話：626-347-3407，714-447-8899， 858-268-1668。