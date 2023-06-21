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加州AB5法案對卡車運輸業有何影響

洛杉磯訊

去年加州正式簽署了AB5法案，現已正式生效。隨著物流和運輸業的蓬勃發展，加州的不少運輸企業及司機，也開始擔心將面臨AB5法案的挑戰。現亞凱迪亞市長、南加出庭律師鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.），針對該法案為民眾做出分析。

鄭博仁律師提醒企業主，如果你的企業在加州雇用卡車司機，並將其歸類為「獨立承包商」，那就要注意了。因為加州AB5法案將影響本州卡車司機的分類，因為你認為你作為獨立承包商雇用的司機、實際上或被視為法律眼中的「雇員」。AB5，也稱為「零工工人法」，是加州的一項法律，顯著限制了雇主將工人歸類為承包商而不是雇員的能力。如果你是加州僱主並雇用或租賃作為獨立承包商工作的卡車司機，AB5會對你的運營產生重大影響。

加州貨車運營商會受到AB5法案的約束。在2022年6月30日，美國最高法院宣布他們將不會受理由加州卡車協會（CTA）提起的挑戰該立法的案件，這使得卡車行業將不得不遵守相關法律。AB5法案要求將臨時合同工納入雇主的正式受雇員工，這無疑對許多依賴零工經濟（Gig Economy）的公司乃至加州經濟造成巨大影響。

鄭博仁聯合律師事務所法務團隊針對SB1402法案規定的 「客戶 」的定義進行了專業解讀：「客戶」是指聘請或使用港口卡車運輸公司代表客戶提供服務的企業，無論客戶是直接聘請或使用港口卡車運輸公司，還是通過使用代理人，如貨運代理、汽車運輸經紀人、海運公司或其他汽車運輸公司間接使用公司。然而，「客戶」不包括 (1) 少於25名工人的企業，(2) 公共實體，或(3)與港口卡車運輸公司有附帶關系的海運碼頭經營者或類似企業。對作為雇員工作的卡車司機的義務，將獨立承包商重新歸類為你的卡車公司的雇員意味著你現在必須：至少支付最低工資；支付就業稅；提供帶薪休假和健康保險；跟蹤並支付司機每周超過40小時的加班費；簽訂失業和健康保險、工人賠償福利的合同；規定費用報銷，以及其他要求；其他費用，如工資管理費用、雇員監督和合規性的成本費用、假期安排所產生的費用等。

所有這些費用都有可能給許多小型企業帶來巨大的成本增加。最後，根據AB5法案，將雇員錯誤地歸類為承包商，可能意味著對每個違規僱員的罰款高達25,000美元，因此對違規行為的處罰可能相當嚴厲。

如果你針對加州的相關法律有任何疑問，歡迎與他們經驗豐富的律師團隊聯絡。你可以填寫他們的在線表格，或去電888-356-4937，或發送郵件到鄭博仁聯合律師事務所中文團隊[email protected]

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