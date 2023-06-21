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美寶旅遊 商務艙特價機票及泰國8日特價遊

洛杉磯訊

出門旅遊，無論地點、人數，安排妥當，就能玩得盡興。美寶旅遊一條龍服務，專精美國、中國、歐洲、亞洲、中南美洲各旅遊團，及機場接送、包車服務。現正推出國際特價商務艙機票，及泰國8日遊特價1399元，優惠方案細節可電626-289-6166洽詢。

另外，親友來美國旅遊該如何安排？全家出遊如何找行程？交給美寶旅遊可省心省錢。洛杉磯酒店住宿也有多處可選，都是生活機能好，交通便利的酒店。聖蓋博希爾頓酒店170元起、蒙市林肯酒店包早餐140元起、羅斯密Comfort Suite 包早餐100元起。

洛磯山脈大自然景色，看山看雲，觀賞天然奇景，多款行程可挑選498元起，暢遊賈斯柏、洛磯山、維多利亞、威士拿、翡翠湖、天空步道、路易斯湖、哥倫比亞冰原、弓河瀑布、夢露湖等等景點。

黃石公園是世界上第一個國家公園，被稱為「地球上最獨一無二的神奇樂園」。彩泉、間歇噴泉、峽谷，瀑布，湖泊、森林草原等，能想像的和不能想像的美景這裏都有，不愧為國家公園的NO.1，收費980元起，30日前付費，免費升級住小木屋。

美加東深度遊、經典遊798元起，參觀美國國會山莊，深度瞭解美國參眾兩院，訪世外桃源阿米西村落，體驗原生態田園生活， 住兩晚華盛頓，兩晚紐約大都會地區，安排遊覽尼加拉瀑布戰爭軍事要塞和瀑布水利發電站，首都遊船欣賞波托馬克河以及五角大樓和DC建築。

坎昆（Cancun）是墨西哥著名國際旅遊城市，位於加勒比海北部，墨西哥尤卡坦半島東北端，過去它只是加勒比海中靠近大陸的一座長21公里，寬僅400米的狹長小島，整個島呈蛇形，西北端和西南端有大橋與尤卡坦半島相連，隔尤卡坦海峽與古巴遙遙相對，該城市三面環海，風光旖旎。坎昆是世界公認的前十大最漂亮海灘之一，在潔白的海岸上享受加勒比海的陽光，是人們休閒假期的高境界。墨西哥坎昆中文超值團 ，海景酒店500元起。

其他熱門景點包括：杉磯市區、各大主題公園、棕櫚泉購物一日遊 140元起、拉斯維加斯大峽谷/西峽(玻璃橋)三日遊 298元起、舊金山17哩灣-優勝美地358元起、夏威夷風情遊、墨西哥巴士團遊輪 499元起、紐約、華盛頓、尼加拉瓜瀑布、波士頓 498元起。

美寶旅遊可代辦各國簽證、護照延期、公證、認證、文件翻譯、B1,B2入籍申請、回美證、綠卡、工卡更新、移民簽證。

美寶旅遊地址：227 W. Valley Bl. #248-A San Gabriel, CA  (聖市希爾頓廣場2樓)，網址 www.mebovacation.com，電話 626-289-6166。

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