美寶旅遊 商務艙特價機票及泰國8日特價遊

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坎昆（Cancun）是墨西哥 著名國際旅遊城市，位於加勒比海北部，墨西哥尤卡坦半島東北端，過去它只是加勒比海中靠近大陸的一座長21公里，寬僅400米的狹長小島，整個島呈蛇形，西北端和西南端有大橋與尤卡坦半島相連，隔尤卡坦海峽與古巴遙遙相對，該城市三面環海，風光旖旎。坎昆是世界公認的前十大最漂亮海灘之一，在潔白的海岸上享受加勒比海的陽光，是人們休閒假期的高境界。墨西哥坎昆中文超值團 ，海景酒店500元起。

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