完美夏季旅遊實用時尚必備品！

從減輕行李和方便配件，到海灘到咖啡 館輕鬆的休閒時尚 ，South Coast Plaza精心策劃了12件夏季旅遊打包的時尚物品，讓期待已久的假期更加完美。

提前幾周為即將到來的完美假期打包的每一件物品的行李清單的人，肯定會喜歡南海岸廣場精品店新到的最新旅行時尚和配飾。

無論旅行地點是法國南部、希臘島嶼、加勒比海、墨西哥裡維埃拉還是更遠的地方，South Coast Plaza都精心策劃12件適合夏季的物品，從到達機場 的那一刻起，直到在那個詩一般的地方的最後一個晚上。一旦登上飛機，一切都與舒適和便利有關，包括降噪耳機和別緻的睡眠口罩 ，在存放一件出色的行李之後，感到自信，知道已經打包了各種時尚和配飾，探索周圍的環境，享受每一刻的魅力。

沒有託運任何行李？如果計劃得好，真有可能將一週的風格融入隨身行李中。以下是十幾件必備品，都易於包裝，旨在激勵即使是最頻繁的旅行者。

作者：LAURIE BROOKINS

URL：https://www.southcoastplaza.com/summer

Burberry－Check Sling Bag

這款微妙時尚的格子吊帶包以該品牌的標誌性格子為特色，採用精緻的木炭和纖細的輪廓，在白天活動或帶進餐廳吃晚飯時毫不費力地感覺別緻。外部拉鍊口袋和內部防滑口袋也非常適合存放護照、智慧手機 、房間鑰匙和其他需求。

一樓，近珠寶廳和旋轉木馬間

714.556.8110







Dolce&Gabbana－Terrycloth Jogging Pants with Logo Tag

在海灘上穿上Dolce&Gabbana的這些毛圈布慢跑褲，在任何海濱咖啡館都能立即感受到時尚的感覺。超柔軟的面料和抽繩腰部確保舒適，而白色色調則是完美的島嶼時尚宣言。

二樓，近Saks Fifth Avenue

714.668.9142







Gianvito Rossi－Shanti Embellished Leather Sandals

白天探索希臘廢墟，晚上穿這時尚的角鬥士風格的涼鞋進入海濱餐廳，涼鞋由金色羊皮細帶製成，點綴著查克拉靈感的天然石頭和金色釘子。

二樓，近珠寶廳和旋轉木馬廳之間

714.668.9477







Golden Goose－Men’s Black Zipped Sweatshirt

這款男士黑色拉鍊運動衫帶有對比鮮明的白色星星，是金鵝的標誌性標誌，可抵禦夜晚的寒冷，為外觀增添恰到好處的光澤。這款多功能拉鍊夾克由黑色技術球衣製成，與牛仔褲、卡其色或配套的星形裝飾褲子搭配起來看起來很清爽。

一樓，近珠寶廳和旋轉木馬廳之間

657.212.5453







Hermès－Not Sleepy Aviator Travel Mask

在飛機上睡覺從未像現在這樣迷人：愛馬仕製作這款帶襯墊的旅行口罩，採用絲綢斜紋面料與標誌性絲綢圍巾的絲綢相同。其結果是可持續性驅動的設計，其中沒有兩個口罩是完全相同的。特點包括山羊皮邊緣和後面的可調節帶子。

一樓，近Nordstrom

714.437.1725







Jimmy Choo－Fuchsia and Paprika Crochet Beach Tote

很少有顏色組合比粉色和紅色組合更令人愉悅，Jimmy Choo選擇這款時尚徽標手提包，非常適合海灘或鎮上購物的一天，這種義大利製造的鉤針編織設計很容易捲起來打包。

一樓，近珠寶廳和旋轉木馬間

714.327.0644







Madewell－Demmera Sunglasses

Madewell的Demmera太陽鏡由手工切割的醋酸酯製成，採用方形與橢圓形設計，散發著適合大多數臉形的復古氛圍。超細纖維袋可在海灘手提包中保護它們，並用作清潔布。

二樓，近Bloomingdale’s

714.966.0109







MaxMara－Straw Hat

保護自己免受陽光照射，這頂帽子由天然編織稻草製成，帶有寬闊的黑色羅緞絲帶，看起來同樣時尚，搭配輕快的太陽裙或寬闊的亞麻褲和清脆的白色襯衫，同時它還能漂亮地滾動捲收起來。

一樓，近珠寶廳

714.754.7900







Porsche Design－Headphones

當充滿電時，保時捷設計的這些頭戴式耳機提供75小時播放時間，啟動降噪功能時提供50小時續航力，在任何長度的飛行中享受高階音訊效能。耳墊配有記憶泡沫，以獲得最大的舒適度，摺疊式設計能夠輕鬆放入手提包中。

1級，近旋轉木馬廳

714.662.2992







Prada－Leather Shoulder Bag with Pouch

這款普拉達皮革單肩包，可放開雙手拍照或攜帶飲料。這款中性作品配有由皮革和普拉達尼龍面料製成的可調節、可拆卸的肩帶，方便的斜挎風格穿著。緊湊尺寸非常適合觀光或在戶外咖啡館停留，護照、手機、現金、口紅和其他物品，因為正面和內部的口袋都保持井然有序。

二樓，近珠寶廳

714.338.2200







Rimowa－Packing Cubes

使用Rimowa的流行包裝立方體，讓旅行每天都井井有條。這些光滑的拉鍊包裝立方體耐用和防水，有三種尺寸和三種顏色包括花瓣粉紅色、銀色或黑色可供選擇。輕鬆整理從服裝到洗漱用品到科技配件的任何東西。不使用時，可平放或相互存放。

二樓，近旋轉木馬廳

714.662.6990







Tumi－Tegra-Lite International 4 Wheeled Carry-On

Tumi的Tegra-Lite系列國際可擴充套件的4輪式隨身行李重量不到8磅，方便的功能，在頻繁旅行者中倍受歡迎。分體式設計和兩個寬敞隔間，一個用拉鍊入口固定，另一個用可調節的帶子固定。外部拉鍊，允許箱子膨脹兩英寸。伸縮手柄、側面和頂部抓鬥手柄以及四個旋轉輪既可滑過機場，又能輕鬆地從頭頂上抓住箱子。有五種顏色可供選擇。還包括TSA批准的鎖和在Tumi Tracer註冊的能力，Tumi Tracer是一個獨家的免費計劃，當行李不在您手中時，可以幫助跟蹤它。

二樓，近Saks Fifth Avenue

714.429.0997





