美華銀行公會及美西華人學會 線上財經論壇

【洛杉磯訊】美華銀行公會以及美西華人 學會,共同舉辦的「2023財經論壇」線上講座,將於6月24日(星期六)下午2點至4點,通過ZOOM Meeting舉行。歡迎民眾免費參加。

在此項線上講座中,主辦單位將邀請五位來自財經、房地產 、及法律領域的專家,來幫助民眾積極地面對財經方面的應變與挑戰,做詳盡的分析,並掌握未來的趨勢。

ZOOM Meeting連結:https://us02web.zoom.us/j/2496711255,Meeting ID: 249 671 1255。

主辦單位的兩大華人專業團體表示,基於為社區服務的宗旨,應會員及華人社區的要求,將在六月舉行專題講座,探討2023財經面面觀。此次線上講座受邀的五位主講者及當天講座內容如下:

1.何興華 (Sandy Ho),美華銀行公會理事長,保富銀行執行副總裁,講題:「FDIC增加保額存款計畫」。2.程有智 (Marina Wang),美華銀行公會理事,美加銀行副董事長,講題:「探討聯邦保險 制度下、如何保障客戶存款和增加FDIC存款保額方法」。3.林日昇博士 (Dr. Evans Lam),Managing Director - Wealth Management & Senior Portfolio Management, UBS Financial,紐約 Rochester 大學經濟學博士和校董,任職於 UBS Financial 資深美股專家。講題:「經濟展望和風險管理」。4.劉江律師 (Jiang Liu),Partner of Morrison & Foerster LLP,講題:「美國銀行控股公司法的影響」。5.Mark Prottas,Managing Director at CBRE (Pacific Southwest),講題:「目前房地產行業動態評估狀況與市場趨勢分析」。

此項線上講座為美華銀行公會理事長何興華,會長劉建虹 ,理事潘明,以及美西華人學會理事長車慶餘,會長林錫智,共同邀請民眾踴躍參加這次豐富精彩的 Zoom 網路視訊講座,並提出問題由專家解答。

詳情可電 213-304-8025,或電郵至 [email protected]查詢。