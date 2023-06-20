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美華銀行公會及美西華人學會 線上財經論壇

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】美華銀行公會以及美西華人學會，共同舉辦的「2023財經論壇」線上講座，將於6月24日（星期六）下午2點至4點，通過ZOOM Meeting舉行。歡迎民眾免費參加。

在此項線上講座中，主辦單位將邀請五位來自財經、房地產、及法律領域的專家，來幫助民眾積極地面對財經方面的應變與挑戰，做詳盡的分析，並掌握未來的趨勢。

ZOOM Meeting連結：https://us02web.zoom.us/j/2496711255，Meeting ID： 249 671 1255。

主辦單位的兩大華人專業團體表示，基於為社區服務的宗旨，應會員及華人社區的要求，將在六月舉行專題講座，探討2023財經面面觀。此次線上講座受邀的五位主講者及當天講座內容如下：

1.何興華 (Sandy Ho)，美華銀行公會理事長，保富銀行執行副總裁，講題：「FDIC增加保額存款計畫」。2.程有智 (Marina Wang)，美華銀行公會理事，美加銀行副董事長，講題：「探討聯邦保險制度下、如何保障客戶存款和增加FDIC存款保額方法」。3.林日昇博士 (Dr. Evans Lam)，Managing Director - Wealth Management & Senior Portfolio Management, UBS Financial，紐約 Rochester 大學經濟學博士和校董，任職於 UBS Financial 資深美股專家。講題：「經濟展望和風險管理」。4.劉江律師 (Jiang Liu)，Partner of Morrison & Foerster LLP，講題：「美國銀行控股公司法的影響」。5.Mark Prottas，Managing Director at CBRE (Pacific Southwest)，講題：「目前房地產行業動態評估狀況與市場趨勢分析」。

此項線上講座為美華銀行公會理事長何興華，會長劉建虹 ，理事潘明，以及美西華人學會理事長車慶餘，會長林錫智，共同邀請民眾踴躍參加這次豐富精彩的 Zoom 網路視訊講座，並提出問題由專家解答。

詳情可電 213-304-8025，或電郵至 [email protected]查詢。

華人 房地產 保險

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