採草莓 採藍莓 7/1風兒踢踏採一日遊

由可可假期主辦的「 風兒踢踏採」 一日遊，訂7月1日出團。當天將搭車去採草莓，採藍莓，採蔬菜 水果；是忙裡偷閒，去田園，到海邊的一日消遙遊。

主辦單位表示，一日遊收費每人89元，費用包含早點、礦泉水、往返車資、導遊小費及門票。當天將帶你去安德伍德農場（Underwood Famoly Farm），是位於加州 Moorpark一個佔地 40 英畝的農場。他們種植新鮮蔬菜和水果，並在南加州的安德伍德農場商店、和經過認證的農貿市場出售。這個農場很適合全家一起出遊。很多人喜歡自由採摘區，並在拖拉機之旅中玩得很開心。Moorpark提供全年 U-pick 時令水果和蔬菜。

到農場旅行每個人都可以學到食物是如何生長的。門票還包括乘坐拖拉機四輪馬車環繞農場和前往 Pick Your fields(挑選的物品都是按磅定價的)。如果你不想自己採摘，也可以從農產品攤位購買。農場要求你採摘時帶上工具和袋子。

還有一個寵物動物園，你可近距離接觸農場動物或騎小馬。農場商店提供農場新鮮農產品和各種蜂蜜、堅果、果汁、干豆、農場新鮮雞蛋和切花。

參加者於當天早上8:30集合，上車地點在羅蘭岡99 Ranch Market門口 (地址1015 Nogales St, Rowland Heights)，早上9時集合上車地點在蒙市世界日報 大樓門口(地址1588 Corporate Center Dr, Monterey Park)。

主辦單位說明一日遊行程如下：10時-11時採摘草莓、藍莓活動。11時-12時投餵小動物/務噴隧道/鞦韆/收割機滑梯。12時-13時午餐時間，午餐自理（可自行带食物，或向農場購買水果点心）。13時-14時前往Santa Monica海灘（見圖）。16時30-17時集合起程返家。

報名訂車位電話（626）677－0359可可假期。世界日報為媒體贊助單位。