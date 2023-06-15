涵靜書院靜坐研習中心6月25日起免費靜心靜坐課程

經過3年疫情 的衝擊，生活步調終回歸正軌。之前的種種磨難讓許多民眾深刻體會到身心健康的重要性。為服務社區大眾，涵靜書院靜坐研習中心將於6月25日起連續四個週日下午2時至5時，以實體教室免費開班傳授靜心靜坐課程。教導如何在繁忙工作與家庭生活中紓解壓力、調節情緒，並鍛煉精氣神、強身健體，挖掘全方位身心靈健康的秘訣。

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涵靜書院表示，現代忙碌的社會，人們為了生活和工作身心靈疲憊，不知自己生命的價值或熱情在那？最後導致能量急速消耗，健康出現狀況，才驚覺怎麼活的如此之累？據「人體能源危機報告」全世界有超過半數的人面臨能量不足甚至瀕臨用完的程度，身、心、精神能量不能保持正面平衡，導致很多慢性病發生，如焦慮失眠 、腸胃功能不適、過敏 、 免疫功能失調、無名背痛等等…很多難治之病。

許多人都知道靜坐有益養生，但不知如何入手，又怕走火入魔，涵靜書院表示，「靜坐」是中國五千年來老祖宗留下的寶貴遺產。也是涵靜老人呈獻給世人簡易、方便、安全、直接的養生法門，不受時間、空間的限制，沒有任何副作用，也沒有宗教門派的障礙。「靜心靜坐」主要透過身體能量系統，從宇宙中吸取能量（天地正氣），以「廿字真言」為媒介，接引天地能量（天地正氣），運用先天之氣，並透過人體後天之氣之轉換，可以直接吸取宇宙能量，藉由經絡、氣輪、氣場之身體能量系統運化，活化全身經絡、細胞，進而提高人體能量的層次。靜坐是一種安定身、心、靈的入門靜坐功夫，簡而易學，人人可學，只要每日花一點時間持續力行，就能修心養性、啟發智慧、開啟健康的泉源，並可達到身、心、靈真正的和諧與健康。

涵靜書院靜免費靜心靜坐課程時間：6月25日起四個週日下午2時至5時，個別班可預約安排。涵靜書院靜坐研習中心地址：9200 Glendon Way, Rosemead, CA 91770報名電話：626-571-5983，網址：wwww.louc.org。

更多詳情：

https://sites.google.com/louc.org/www/%E6%B6%B5%E9%9D%9C%E6%9B%B8%E9%99%A2%E9%9D%9C%E5%9D%90%E7%A0%94%E7%BF%92%E4%B8%AD%E5%BF%83

注意事項：

1. 參加靜坐時，請穿著寬鬆衣物及長褲，並著襪。

2. 活動當日中餐，請於13:30前完成，八分飽即可。

3. 前後課程的設計相關性十分緊密，請準時上線參加，並全程參與不缺課，以達最大效果。

4. 最重要的一件事，請帶一顆輕鬆愉快心，定能有意想不到的收穫。