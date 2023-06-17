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聖迪馬斯豪華社區 6/25推第二期豪宅

聖迪馬斯訊
聖迪馬斯市的豪華住宅社區Brasada Estates。（業者提供）
聖迪馬斯市的豪華住宅社區Brasada Estates。（業者提供）

位於聖迪馬斯市的豪華住宅社區Brasada Estates，推出第二期新建豪宅，並訂6月25 日（周日）上午11點至下午4點舉辦夏季盛會，有現場音樂表演，提供小吃和點心，現場寵體驗寵物樂園，及臉部彩繪等活動，並可參觀華麗的樣品屋，歡迎帶上家人及孩子們一起參加。

Brasada Estates第二期新建豪宅隆重開幕且開始銷售。Brasada Estates坐落於美麗的聖蓋博山麓和綠樹成蔭的住宅區，在高高的山丘上，可以看到連綿起伏的小丘、廣闊的全景可俯瞰洛杉磯市中心的城市燈光。

優質的學區，全新24小時附門衛的私人社區山景豪宅，每戶超大佔地面積從0.5到 2英畝，華麗壯美的泛歐雄偉建築設計，獲獎SoCal MAME 最佳建築系列。這個宏偉的社區坐落在美麗的峽谷之上，但近所有便利設施。 訂價從300 萬元起。

Brasada Estates的家居設計，有六種平面圖和五種風格的外觀供選擇。 一層和兩層住宅設計，面積約為 4,476 至 6,261呎的室內設計，設有4 至 6 間臥室、4 至 6.5 間浴室和三車位車庫。宏偉大門及門廳，天花板高達22呎氣派壯觀，引人注目的兩層大房間。 精緻的烹飪廚房配有超大中央島、高檔 Bertazzoni 及 Wolf/SubZero 電器、早餐區和雙步入式食品儲藏室及烹飪廚房等不同設計。寬敞的後院、漂亮的庭院和優雅的室內外區域，專為娛樂而建。 每個豪宅都配有樓下的主人套房，配有休息區和類似水療的浴缸。 太陽能電池板和多區域製冷和供暖系統，提供並貫穿始終的能源效率。

Brasada Estates 位於 Cataract Ave和 Foothill Blvd 附近，位於1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773， 距離 210 號和 57 號高速公路交界處約5分鐘路程。可至 www.BrasadaEstates.com 上的興趣列表中註冊以接收最新信息，可電833-BRASADA 或發送電子郵件至 [email protected]，並在 Facebook 和 Instagram @brasadaestates 上關注。可以與經紀人合作，並聯繫銷售代表了解更多詳情。

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