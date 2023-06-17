迦南美食 18道工法製作古早味粽子

迦南美食的各式粽子。（業者提供）

6/22就是端午節 ，想買些好吃的粽子？「迦南美食 」25年來堅持古法，不論需求如何大量，都堅持非常「搞岡」（閩南語：費工）的18道手續製作「迦南粽子」，每個步驟都不馬虎，為的就是守住古早味。

迦南美食是南加州 的老字號，餐廳除了有Artesia店丶West Covina店和Torrance店外，在蒙特利公園市年節展也經常品嘗到他們的美食。端午節將至，他們特別提供應節美味的粽子。

迦南的「經典肉粽」粽葉雙面仔細清洗，米是用焢肉汁炒過，不加味精，加入自製紅蔥酥鮮香美味，包入控肉丶紅燒香菇丶滷煮花生丶糖炒栗子丶烤紹興鹹蛋黃丶金鉤蝦米，包好後蒸熟入味，米飯香軟內餡夠味。

而「客家粿仔粽」，將米磨成米漿成粉團，包覆蘿蔔絲丶自製紅蔥酥丶香菇、滷肉和道地的Q軟米糰加內餡。用料講究的「佛跳牆肉粽」，米粒用鮑魚和魷魚紅燒汁炒過，高級餡料加入一整顆紅燒原隻鮑魚丶日本干貝丶魷魚丶去骨排骨酥丶糖炒栗子丶滷香菇丶紹興烤鹹蛋黃丶金鉤蝦等，料好實在。

另「紅豆甜心鹼粽」，自製豆沙內餡，不加膨砂，配上香Q的米糰，Q軟好吃。還有「栗子香菇素粽」，清香不油膩，含燜齋鴨，很有料。還有「上海粽」，修長身材有肉，道地上海味。

「迦南粽子」洛杉磯和聖地牙哥地區訂單滿60元免費送貨，加州或內華達州及亞利桑那州訂單滿99元免費送貨，全美其他州29.99元起可送貨。現在下單，不管住在哪裡，迦南美食都能按照你指定的時間，送到收件人的面前，如有留言，迦南可幫你打印出來一同附上。也可以到Arcadia、West Covina或Artesia門店領取，有意可電626-500-7793訂購或查詢詳情，更可至網站wwwcanaancater.com選購。