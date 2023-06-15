我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

福全健保完成融資 公司快速增長

洛杉磯訊
左起Britt Travis (VP of Sales)、Peter Winston (副總裁)、Martina Lee (首席增長官)、Hiep Pham ( Founder and CFO)。(劉子明攝影)
左起Britt Travis (VP of Sales)、Peter Winston (副總裁)、Martina Lee (首席增長官)、Hiep Pham ( Founder and CFO)。(劉子明攝影)

福全健保Clever Care Health Plan Inc. (Clever Care)、日前舉辦了一場新聞發布會，由聯合創始人Hiep Pham，和新首席增長官Martina Lee共同主持。福全健保是一家聯邦健保優勢計畫，最近加強了其執行領導層和管理機構，並歡迎新的投資者加入，完成了 C輪融資。

這些舉措應對了公司目前的快速增長，因為它滿足了為洛杉磯、橙縣、聖貝納迪諾、里弗賽德和聖地亞哥縣的亞裔美國醫療保險受益人、提供全面且具有文化相關性的醫療保險需求。

Martina表示，自 2018 年進入聯邦健保優勢計畫市場以來，Clever Care 取得了巨大的增長，包括去年在橙縣擁有第三大的新成員入會數量，在洛杉磯的排名為第六。Clever Care從2021年一月開始的第一個會員到現在有1.2萬名的會員，在這麼短的時間內有這麼大的成長是非常難得的。他們是以華裔為重心，用國語及廣東話來服務聯邦醫療保險的長者，此外他們東西方的醫學也受到許多長者們的喜歡。

Clever Care非常重視在服務這方面，他們的目標是在長者打電話給Clever Care諮詢時，20秒內就會有人接聽，以避免長時間的等待。Clever Care有三個社區中心，在蒙特利公園市、橙縣及韓國城，他們的會員都可以進去，裡面有瑜珈等或不同的課程，也有舉辦生日會，會員在這可以得到幫助和講解。

福全健保資深顧問Bill高於會中表示，福全健保的優勢計畫包含了心理和精神方面的治療，如果長者感覺鬱悶或適應不良，可至他們的網站諮詢，或與他們的專業團隊聯絡，當然也可至他們社區服務中心諮詢。

今年4月26日，Clever Care Health Plan 的聯合創始人兼首席執行官 Myong Lee ，出席了位於白宮玫瑰園的歡迎儀式，慶祝美國與南韓之間的特殊關係；南韓總統尹錫悅和第一夫人金建熙也出席了儀式。作為第一代韓裔移民的兒子，Myong 知道堅持和提升亞裔社區的傳統和價值觀的重要性。語言絕不應該成為優質護理的障礙，對亞裔社區的承諾和為所有老年人提供全面健康選擇的目標，將一直是Clever Care在擴大其醫療保險範圍和深度方面的重點。

Clever Care 完成C輪融資。包括 Google Ventures (GV） 和Point32 在內的新投資者，以及現有投資者 Norwest Venture Partners、Health Velocity Capital、Prudential Ventures、Brighton Health Partners、Windham Venture Partners 、Figure 8 investments 和 AV8，將使 Clever Care 能夠在2024 年度選擇期之前，擴大其獨立醫生和臨床醫生網絡，並為其會員提供健康和護理服務。

Myong Lee 表示：「我們完成了C輪融資，並與GV 和 Point32 建立了新的合作夥伴關係，加上我們與現有投資者的持續合作，這將使我們能夠擴大我們的醫療生態系統，加強我們現有社區的護理深度，以更好地满足 21 世紀醫療的需求。」

公司最近宣布任命 Karen Walker Johnson 為董事會成員，並聘請 Martina Lee Strickland （李小珍）擔任首席增長官，和Richard Greene 擔任首席財務官。聯合創始人Hiep Pham 將繼續擔任公司的市場首席財務官。

福全健保總部位於加州亨廷頓海灘，是一家提供優質且負擔得起的醫療保險方案的聯邦健保優勢計畫。更多信息可上網 CleverCareHealthPlan.com。

聯邦醫療保險 健保 投資

上一則

保護花園 小動物功勞大

下一則

園藝活辛苦 樣樣都自己來

延伸閱讀

健康講座、免費篩檢、抽獎…布碌崙班森賀周六舉行

健康講座、免費篩檢、抽獎…布碌崙班森賀周六舉行
街上突抱過路女 橙縣警追性騷男

街上突抱過路女 橙縣警追性騷男
三姐妹瀑布傳憾事 為救摔倒友 橙縣女墜亡

三姐妹瀑布傳憾事 為救摔倒友 橙縣女墜亡
帝國藍十字保險 捐全市食物銀行180萬

帝國藍十字保險 捐全市食物銀行180萬
長青保險 每週三天免費恊助了解紅藍(白)卡

長青保險 每週三天免費恊助了解紅藍(白)卡
糖尿病、腎臟病整合管理 妥善治療追蹤

糖尿病、腎臟病整合管理 妥善治療追蹤

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居