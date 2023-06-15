福全健保完成融資 公司快速增長

左起Britt Travis (VP of Sales)、Peter Winston (副總裁)、Martina Lee (首席增長官)、Hiep Pham ( Founder and CFO)。(劉子明攝影)

福全健保 Clever Care Health Plan Inc. (Clever Care)、日前舉辦了一場新聞發布會，由聯合創始人Hiep Pham，和新首席增長官Martina Lee共同主持。福全健保是一家聯邦健保優勢計畫，最近加強了其執行領導層和管理機構，並歡迎新的投資 者加入，完成了 C輪融資。

這些舉措應對了公司目前的快速增長，因為它滿足了為洛杉磯、橙縣、聖貝納迪諾、里弗賽德和聖地亞哥縣的亞裔美國醫療保險受益人、提供全面且具有文化相關性的醫療保險需求。

Martina表示，自 2018 年進入聯邦健保優勢計畫市場以來，Clever Care 取得了巨大的增長，包括去年在橙縣擁有第三大的新成員入會數量，在洛杉磯的排名為第六。Clever Care從2021年一月開始的第一個會員到現在有1.2萬名的會員，在這麼短的時間內有這麼大的成長是非常難得的。他們是以華裔為重心，用國語及廣東話來服務聯邦醫療保險 的長者，此外他們東西方的醫學也受到許多長者們的喜歡。

Clever Care非常重視在服務這方面，他們的目標是在長者打電話給Clever Care諮詢時，20秒內就會有人接聽，以避免長時間的等待。Clever Care有三個社區中心，在蒙特利公園市、橙縣及韓國城，他們的會員都可以進去，裡面有瑜珈等或不同的課程，也有舉辦生日會，會員在這可以得到幫助和講解。

福全健保資深顧問Bill高於會中表示，福全健保的優勢計畫包含了心理和精神方面的治療，如果長者感覺鬱悶或適應不良，可至他們的網站諮詢，或與他們的專業團隊聯絡，當然也可至他們社區服務中心諮詢。

今年4月26日，Clever Care Health Plan 的聯合創始人兼首席執行官 Myong Lee ，出席了位於白宮玫瑰園的歡迎儀式，慶祝美國與南韓之間的特殊關係；南韓總統尹錫悅和第一夫人金建熙也出席了儀式。作為第一代韓裔移民的兒子，Myong 知道堅持和提升亞裔社區的傳統和價值觀的重要性。語言絕不應該成為優質護理的障礙，對亞裔社區的承諾和為所有老年人提供全面健康選擇的目標，將一直是Clever Care在擴大其醫療保險範圍和深度方面的重點。

Clever Care 完成C輪融資。包括 Google Ventures (GV） 和Point32 在內的新投資者，以及現有投資者 Norwest Venture Partners、Health Velocity Capital、Prudential Ventures、Brighton Health Partners、Windham Venture Partners 、Figure 8 investments 和 AV8，將使 Clever Care 能夠在2024 年度選擇期之前，擴大其獨立醫生和臨床醫生網絡，並為其會員提供健康和護理服務。

Myong Lee 表示：「我們完成了C輪融資，並與GV 和 Point32 建立了新的合作夥伴關係，加上我們與現有投資者的持續合作，這將使我們能夠擴大我們的醫療生態系統，加強我們現有社區的護理深度，以更好地满足 21 世紀醫療的需求。」

公司最近宣布任命 Karen Walker Johnson 為董事會成員，並聘請 Martina Lee Strickland （李小珍）擔任首席增長官，和Richard Greene 擔任首席財務官。聯合創始人Hiep Pham 將繼續擔任公司的市場首席財務官。

福全健保總部位於加州亨廷頓海灘，是一家提供優質且負擔得起的醫療保險方案的聯邦健保優勢計畫。更多信息可上網 CleverCareHealthPlan.com。