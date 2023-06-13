加州AB5法案對卡車運輸業有何影響？

去年9月18日，加州 正式簽署了AB5法案，並已於2020年1月1日正式生效。隨著物流和運輸業的蓬勃發展，加州的不少運輸企業及司機，也開始擔心將面臨AB5法案的挑戰。前檢察官、現任亞凱迪亞市市長、南加州知名審判出庭律師鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.），就針對該法案為民眾做出分析。

鄭博仁律師提醒企業主，如果你的企業在加州雇用卡車司機，並將其歸類為「獨立承包商」，那就要注意了。因為加州AB5法案將影響本州卡車司機的分類，因為你認為你作為獨立承包商雇用的司機實際上或被視為法律眼中的「雇員」。AB5，也稱為「零工工人法」，是加州的一項法律，顯著限制了雇主將工人歸類為承包商而不是雇員的能力。如果你是加州僱主並雇用或租賃作為獨立承包商工作的卡車司機，AB5會對你的運營產生重大影響。

1. AB5法案對卡車司機有效嗎？

是的，加州貨車運營商會受到AB5法案的約束。在2022年6月30日，美國最高法院宣布他們將不會受理由加州卡車協會（CTA）提起的挑戰該立法的案件，這使得卡車行業將不得不遵守相關法律。

AB5法案要求將臨時合同工納入雇主的正式受雇員工，這無疑對許多依賴零工經濟（Gig Economy）的公司乃至加州經濟造成巨大影響。

2. AB5如何影響卡車運輸公司？

AB5法案最初的目的是使出租和送貨公司（Uber，DoorDash，Lyft等）將司機列為雇員，從而使他們有權獲得某些薪酬和工作福利 。然而，AB5法案中語言的實際范圍要廣泛得多，並改變了大多數基於加州的卡車和物流公司的工人的勞動關系分類。根據AB5法案，大多數加州工人被認為是雇員，除非該職業屬於AB5法案的豁免范圍，或者雇主能夠滿足勞工法規中「ABC測試」的標准。

3. AB5是否禁止車主經營人（Owner-operators）？

不會，AB5法案並不禁止在加州的車主經營人。然而，該法律確實使卡車公司很難使用他們。根據AB5法案和ABC測試，汽車 運輸公司必須証明他們的工人不是雇員，証明該工人是：

• 在沒有公司的控制或指導下自由地進行服務。

• 從事公司業務活動通常過程之外的工作任務。

• 通常從事獨立建立的行業、職業或業務，其性質與所從事的工作相同。

• 鑒於大多數車主經營者是直接與航運、運輸或物流公司簽訂合同，ABC測試的第二條很可能無法証明。

4. 是否SB1402法案也會影響到卡車運輸業？

在Dynamex案判決後不久，一項重要的州參議院法案也被簽署成為法律。該法案被稱為參議院法案SB1402法案，該法案規定建立一個公開的卡車運輸公司名單，這些公司都涉及到勞動法中有與分類不當有關的判決。與該名單上的承運人有業務往來的托運人將被要求共同承擔承運人在為托運人提供服務的工作周中拖欠其司機的工資和其他損失。

鄭博仁聯合律師事務所法務團隊針對SB1402法案規定的「客戶」的定義進行了專業解讀：「客戶」是指聘請或使用港口卡車運輸公司代表客戶提供服務的企業，無論客戶是直接聘請或使用港口卡車運輸公司，還是通過使用代理人，如貨運代理、汽車運輸經紀人、海運公司或其他汽車運輸公司間接使用公司。然而，「客戶」不包括 (1) 少於25名工人的企業，(2) 公共實體，或(3)與港口卡車運輸公司有附帶關系的海運碼頭經營者或類似企業。對作為雇員工作的卡車司機的義務，將獨立承包商重新歸類為你的卡車公司的雇員意味著你現在必須：

• 至少支付最低工資

• 支付就業稅

• 提供帶薪休假和健康保險

• 跟蹤並支付司機每周超過40小時的加班費

• 簽訂失業和健康保險、工人賠償福利的合同

• 規定費用報銷，以及其他要求。

• 其他費用，如工資管理費用、雇員監督和合規性的成本費用、假期安排所產生的費用等。

所有這些費用都有可能給許多小型企業帶來巨大的成本增加。最后，根據AB5法案，將雇員錯誤地歸類為承包商可能意味著對每個違規僱員的罰款高達25,000美元，因此對違規行為的處罰可能相當嚴厲。

5.卡車司機是否被豁免於AB5法案？

第2257號法案大大擴展和澄清了AB5的例外情況。根據AB2257法案，針對一些企業對企業的合同關系、介紹機構、藝人、音樂家、攝影師和其他人增加了豁免。雖然現在有更多的職業被豁免於AB5法案的范圍之外，但AB2257項下增加的豁免都沒有為卡車運輸業提供救濟。與許多行業不同，卡車運輸業無法獲得2020年1月1日生效的AB5法律的豁免。超過60%的在加州開車的車主在以前被歸類為獨立承包商，然而現在被定義為他們所工作的卡車公司的雇員。

6. 加州卡車運輸協會的訴訟

2019年11月（CTA訴Bonta案件），CTA最初向聯邦法院提起訴訟，以阻止AB5法案的實施。幾個月后，地區法院發布了限制令，從而停止了AB5法案對卡車運輸業的實施和執行。然而，上訴法院推翻了地區法院的判決，為AB5法案的推進鋪平了道路。其後，CTA對上訴法院的裁決提出了上訴，並向美國最高法院提出上訴，要求審理此案。鑒於此案缺乏最終結果，上訴法院同意在美國最高法院作出決定之前，可以繼續執行禁止實施AB5的禁令。2022年6月30日，美國最高法院宣布他們將拒絕聽取CTA訴Bonta案的辯論。這意味著上訴法院之前的裁決將成立，AB5法案現在對卡車運輸業生效了。

7.卡車運輸公司現在應如何應對？

由於適用於卡車司機的AB5法案在法律挑戰中被束縛了很久，整個卡車行業仍在爭相做出必要的改變。許多汽車運輸公司沒有為AB5法案在6月底生效做好准備，仍在研究如何遵守。為了表示抵制，卡車司機在奧克蘭 、洛杉磯和長灘的港口進行了抗議--甚至不惜關閉奧克蘭港。這些示威活動顯示了卡車司機對被迫作為雇員工作的不滿，並給供應鏈增加了更多壓力。

現在AB5法案對卡車司機生效了，在加州與車主運營者簽訂合同的卡車公司必須把他們當作雇員對待。這意味著這些卡車司機現在有權享受與加州任何其他雇員相同的權利和保護。卡車公司必須為他們的卡車司機提供最低工資，工人賠償，失業保險和帶薪病假。卡車公司還必須為燃料和維修等事項提供費用報銷。像CTA和業主獨立駕駛員協會這樣的行業團體正發誓要以其他方式挑戰這項法律，包括聲稱AB5法案違反了美國憲法的商業條款。目前，卡車公司需要盡其所能，擺脫雇員分類的困境，並與他們的法律團隊合作，以確保他們符合AB5法案的規定。他們還應該與他們的保險供應商聯系，確保他們的保單仍然有效和充分。最后，他們需要開始與他們的業主-經營者進行對話，討論AB5法案對他們的業務關系的變化，並作出必要的工資和福利變化，為卡車司機提供雇員保護。

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