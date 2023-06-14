日本富士健康館 父親節六折酬賓再買大送小

「日本 富士健康館」父親節六折酬賓，再買大送小。先到先得，售完為止。

轟動市面的按摩椅Dr. Boss FJ-8500，是勞斯萊斯級至尊豪華高檔轎車設計品牌按摩椅，在美國電子消費展市場造成搶購；被評為2023年按摩椅中最佳品牌之一，業界推崇為醫學 按摩椅中的佼佼者。

該健康館表示，最新醫學發現提高人體系統以提高免疫力來扺抗病毒，按摩機可有很好的幫助。富士健康館推出2023年AI人工智能黑科技，老闆級Dr. Boss醫療按摩椅FJ-8500，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。此FJ-8500按摩椅有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾，在家輕鬆享受，且透過肌肉 放鬆與被動運動的雙重好處，還能藉由增進血液循環，達到促進新陳代謝，幫助減壓放鬆與淋巴排毒。

健康養身專家Dr. Fuji表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，Dr. Fuji還說明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

日本富士健康館，連續在美國的銷售有超過22年的專業經驗，不只多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團是他們的客戶，甚至是Google官方的按摩椅主要供應商。

FJ-8500 原價19999元，父親節六折酬賓，如一次付清則售6999元。公司還推出24期分期付款，零利息，全面保修十年且三年免費。父親節大贈送，買大送小，贈送可去養生減肥的桑拿房一台（市價1488元）。

查詢產品可電626-241-6828 。 日本富士健康館 Rowland Heights 旗艦店在 1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, Ca 。