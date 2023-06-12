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房屋淨值貸款 可靈活運用的理財工具

羅蘭岡訊
如果您想了解加州信托銀行提供的更多優惠，歡迎您致電洽詢。（加州信托銀行提供）
如果您想了解加州信托銀行提供的更多優惠，歡迎您致電洽詢。（加州信托銀行提供）

加州信託銀行（California Bank & Trust）推出年利率5.00%定期存款11個月CD，自住房屋、渡假和投資的屋淨值貸款優惠專案，还有商業信用卡$1,000現金回饋優惠 (商業信用卡120天內刷卡$5,000回饋$1,000)。

加州信托銀行劉素安（Ann Liu）副總裁説，現在提供房屋淨值貸款優惠專案，自住房屋淨值貸款、渡假和投資屋淨值貸款，為客戶爭取最高貸款額，沒有任何年費，銀行也為多數房屋淨值貸款支付所有費用，如果民众想了解更多優惠產品，可以致电626-208-3258咨詢。

加州信托銀行劉素安副總裁歡迎您致電洽詢更多優惠專案。（加州信托銀行提供）
加州信托銀行劉素安副總裁歡迎您致電洽詢更多優惠專案。（加州信托銀行提供）

鼓勵華人把握房價的高點，讓自住房屋淨值和投資資產提升附加價值。尤其很多華人喜歡用現金買房，更應該多利用房屋淨值貸款來增加自己投資的資產。有人問：何時是貸款的最佳時機? 聰明的理財高手，是如何運用現有的資金和銀行的貸款來增加財富，原來最佳貸款時機，就是在個人資金充足，而貸款只是一種預備資金。

劉素安副解釋，我常常建議要退休的朋友們，別忘了在退休前申請房屋淨值貸款，房屋淨值貸款免手續費，應該在房價的高點還有薪水、收租或其他收入存在時，在滿足條件的情況下趕快申請。房屋淨值貸款是一個非常好運用的預備資金。無申請費用，到運用資金的時候才開始算利息，也可以選擇只付利息隨時都可以將貸款還清，而不會有任何罰款。

房屋淨值貸款是一個可以靈活運用且用途廣泛的理財工具，例如房屋加建裝修、教育費、臨時支出費用、債務合併，房屋淨值貸款都是一個不二選擇，非常建議華人朋友多和理財專業人員和稅務人員討論相關細節。

加州信託銀行，更深入了解每一個公司和客戶的情況，以提供最適合的貸款產品給不同類型的公司和客戶，提供完善的服務和資訊是我們的第一宗旨，希望能夠提供更多的優質服務和產品給華人朋友。更多優惠產品歡迎來電諮詢626-208-3258劉素安（Ann Liu）。

加州信託銀行，提供年利率5.00% 定期存款11 個月 CD。（加州信托銀行提供...
加州信託銀行，提供年利率5.00% 定期存款11 個月 CD。（加州信托銀行提供）

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