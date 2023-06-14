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Sierra Subaru 全電Solterra休旅車 父親節優惠

洛杉磯訊
2023 Solterra。(業者提供)
2023 Solterra。(業者提供)

位於蒙羅維亞市的 Sierra Subaru，現正提供父親節租賃優惠，如：新 2023 Solterra LTD 每月489元，新2023 Outback LTD XT每月378元，新2023 Ascent Onyx Edition每月425.33元。優惠到 6月 30 日止。

Subaru 連續八年被凱利藍皮書 (Kelley Blue Book) KBB.com 評為最值得信任的品牌。Sierra Subaru是家族經營的汽車經銷商，在聖蓋博谷服務了 30 多年，他們是Subaru官方指定租賃還車中心。有經驗豐富的銷售華語專業人員，和一流的客戶服務。

Subaru全新的Solterra，這款全電動 SUV 是與豐田合作開發的環保休旅車，共有3種內飾可供選擇：Premium、Limited及Touring。起價 44,995元起。

全新的 2023 Solterra，配置8 英吋 Subaru Multimedia 和無線 Apple CarPlay 及 Android Auto。對稱式四輪驅動的均衡設計，使車子保持始終如一的穩定性，並提供最佳的動力分配。再加上Solterra雙電機的平滑線性輸出，可以在各種道路和小徑路面以及幾乎任何天氣條件下，擁有出色的牽引力和控制能力。配備下坡輔助控制的 X-MODE，可選雪地/泥地和深雪/泥地模式設定，可讓你選擇完美的牽引力設定來通過各種路況。

Subaru StarDrive 採用電動汽車的最新突破技術，可在所有速度下提供實際所需扭矩，以實現令人興奮的駕駛體驗。Premium trim 車型一次充電可以行駛 228 英里，而 Limited 和 Touring 車型由於輪胎更大，可以行駛 222 英里，完全零排放。Solterra 還具有直流快速充電功能，在公共 DCFC 充電站約一小時內充電高達 80% 的電池容量。

EyeSight 駕駛輔助技術，監控交通流量和最佳化巡航定速，並在你偏離車道時發出警告。預警式自動剎停控制功能，能夠在緊急情況下進行全面剎車控制並時車完全停住。盲點監控系統會在偵測到你的盲點位置有車時，透過兩個車外後視鏡發出視覺警告。也標配後方交叉車流警報，可在倒車時提醒有車流從側面接近。

查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Paul 周 626-375-0545或 626-879-2902。地址735 E Central Ave, Monrovia。

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