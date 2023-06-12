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HAB銀行 11個月定期存款5.08%優惠利率

【洛杉磯訊】

HAB銀行目前推出更優惠的利率，11個月CD定期存款5.08% APY優惠利率，有關詳情可電阿提夏市分行562-924-7500查詢。

目前房貸利率上升，房屋推出市場的量減少，令投資房產的買賣相對下降，手持現金又敵不過通貨澎漲，為預防現金貶值，很多人將資金放在銀行做CD定期存款，賺取利潤，待日後再考慮作其他投資用途，不失為一個理財選擇。

HAB銀行成立於1983年，秉持著多元化業務及熱誠服務社區近39年。該銀行總部設在紐約市曼哈頓，是紐約州特許銀行，也是聯邦存款保險公司(FDIC)成員，分行遍佈在紐約州的曼哈頓、皇后區、長島及新澤西州和加州，他們有說中文的職員為廣大華人服務。想瞭解更多詳細資訊，可瀏覽該銀行網站： www.habbank.com。

該銀行表示，HAB銀行為全球客戶的多元化社區，提供廣泛的商業和個人銀行產品和服務。他們始終如一地在業務交易的各個方面，提供卓越的客戶服務，從而建立互惠互利的長期關係。其業務範圍包括商業房地產貸款、資產貸款、專業貸款、國際貿易融資、貨幣市場等金融專業服務，以及存款及儲蓄帳戶等各種業務，是屬於全國性的銀行。

HAB銀行阿提夏市分行地址在18357 Pioneer Blvd., Artesia, CA (與184街交界處)。

圖為阿提夏市分行外觀。

貸款 阿提夏 利率

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