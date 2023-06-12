ASQ華語戒煙專線 建議將父親節定為戒煙日

掃描二維碼獲取尼古丁貼片

【洛杉磯訊】父親節快到了，這是慶祝父親對家庭和社區產生積極影響的好時機。ASQ「華語戒煙專線」建議：在這個重要日子做出健康的選擇-例如戒煙，就是成為積極榜樣的一個好方法。

如果正在與煙癮掙扎，你並不需孤軍作戰。ASQ「華語戒煙專線」為煙草使用者提供免費且保密的戒煙諮詢輔導；並有中文、韓文和越南 文的戒煙資源。無論你是否身為人父，採取行動戒煙是改善健康，並為身邊的人樹立積極榜樣的好方法。

研究表明，設定戒煙日期的吸煙者、比沒有戒煙日期的吸煙者更有可能嘗試戒煙。加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學 和公共衛生學教授朱書宏博士表示，「嘗試戒煙的次數越多，成功的機會就越大，你和你的家人朋友就可以共享健康和幸福。」ASQ鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒煙日期，並開始戒煙。

為了增加成功戒煙的機會，可考慮與戒煙顧問教練交談並獲得支持。此外，結合戒煙指導和尼古丁替代療法（NRT）如尼古丁貼片，將增加永久戒煙的機會。

ASQ華語戒菸專線1-800-838-8917， 由美國疾病控制及預防中心（CDC）資助。自 2012 年開始，已經為超過20,000名美國亞裔社區的居民提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两週免費的戒煙貼片。研究已經證明他們的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

輔導服務是由會說國、粵語的專業戒煙顧問提供的一對一電話諮詢，並協助客戶制定個人戒煙計劃。ASQ華語戒煙專線的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時。所有資料和談話內容將嚴格保密。

除了去電華語戒煙專線之外，煙草使用者可以在戒煙最重要的頭幾個星期，發簡訊「戒煙」到 66819，獲取 ASQ華語戒煙專線每天發給你的簡訊。這些簡訊為你量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向你提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。你也可以發簡訊提問，戒煙顧問將提供相應回覆。

或在線註冊 http://www.asq-chinese.org，註冊後將會收到電子郵件發送的閱讀資料。完成在線註冊後，戒煙顧問將與你聯繫，以查看你是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。或掃描二維碼以獲取尼古丁貼片（見圖）。

他們鼓勵吸煙者將父親節定為戒煙日。如果你想幫助你的父親、祖父或其他任何你關心的人戒煙，可去電 ASQ「華語戒煙專線」以獲取戒煙幫助。