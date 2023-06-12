什麼是白卡資格檢查及如何享有的三選擇

【洛杉磯訊】國家亞太老齡化中心 (NAPCA ) 是一非營利組織，致力於改善華裔年長者及其家人的生活質量。有關Medicare（紅藍卡 ）、Medicaid（白卡 ）、平價醫療法案等內容有任何問題，其年長者幫助中心 (NAPSAC) 可提供多語言幫助。

許多年長者關心，如果在白卡取消連續註冊規定後失去白卡，還有什麼選擇？該中心指出，一般會有三種選擇：

一： 可以重新申請，看看是否仍有加入的資格。如果申請者的收入水準或醫療需求發生變化，可能有資格重新獲得所在州的Medicaid。可在任何時候申請。

二： 可以通過 ACA Marketplace（平價醫療法案市場）獲得低成本、高品質的健康保險 。申請者需要提交一份新的或更新的申請，並提供2023年3月31日至2024年7月31日之間享有白卡的證明，以獲得一個特殊註冊期。提交申請後將有60天時間來選擇保險計畫。

三： 可以在不支付逾期註冊罰款的情況下註冊紅藍卡。如果申請者現在有資格加入紅藍卡，但在初次獲得該資格時沒有加入，則有一段特殊註冊期來加入而無需支付一般的逾期罰款。特殊註冊期是從所在州接到通知白卡即將結束的那天起，持續至白卡結束後的第六個月。

此外，可以嘗試申請Medicare Savings Programs（紅藍卡保費援助計畫），以獲得保險費用幫助。

與Medicare項目相關詳情或問題，可聯繫1-800-683-7427（普通話），1-800-582-4218 （廣東話），電子郵件：[email protected]，郵寄NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Ave., #914, Seattle, WA 98101。