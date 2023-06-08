世界日報洛杉磯社徵才 期待您的加入

洛杉磯 世界日報活動企劃中心徵才，只要你有真才，這里有你展示舞台！

活動企劃中心主要工作內容包括：線上&線下大型活動籌辦，廣告專案策劃、影音視頻內容製作、社交媒體運營（Wechat、Facebook、Youtube、小紅書 、Instagram）、合作方平台對接、商廣業務拓展等。

應徵職位：活動專員、社群 運營&小編、剪輯專員&主播。

無論你是初入社會的新鮮人，還是經驗豐富的高手，凡合乎以下條件，歡迎加入我們。

剛需條件：

一、美國大學以上學歷

二、合法工作身分：OPT、H1B 、綠卡 、公民

三、熟練掌握Office辦公軟件

四、中英文說寫流利

五、 工作地點為大洛杉磯地區

六、熟悉視頻剪輯軟件，包括：PR、AE、剪映或抖音等平台剪輯功能

優先條件：

一、有數位編輯及影音製作、主播經驗

二、有線上&線下活動組織經驗

三、有節目製作&拍攝&主持經驗

四、有設計海報、網頁製作經驗

五、有市場營銷經驗

滿足條件的您，歡迎將中/英文履歷或作品或個人作品集網站鏈接，發送至：[email protected]。我們支持H1B、綠卡申請，期待您的加入！