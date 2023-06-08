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世界日報洛杉磯社徵才 期待您的加入

洛杉磯訊

洛杉磯世界日報活動企劃中心徵才，只要你有真才，這里有你展示舞台！

活動企劃中心主要工作內容包括：線上&線下大型活動籌辦，廣告專案策劃、影音視頻內容製作、社交媒體運營（Wechat、Facebook、Youtube、小紅書、Instagram）、合作方平台對接、商廣業務拓展等。

應徵職位：活動專員、社群運營&小編、剪輯專員&主播。

無論你是初入社會的新鮮人，還是經驗豐富的高手，凡合乎以下條件，歡迎加入我們。

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四、中英文說寫流利

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