加州華人保險理財協會 百萬圓桌論壇6/13舉行

加州華人保險 理財協會 ( CAIFPA) 為響應百萬圓桌大會精神、舉辦年度的 MDRT 論壇，及祝賀會員榮獲百萬圓桌會員（ Top of the Table, Court of the Table 的榮譽），訂 6月13日 (星期二) 於 Alhambra 市 Almansor Court 舉行「2023年度百萬圓桌論壇」。

加州華人保險理財協會 ( California Asian Insurance & Financial Professional Association；簡稱CAIFPA) 2023 年度的百萬圓桌論壇大會，在當天早上9時30分開始進場登記， 10 時正式開始，備有早餐茶點、自助午餐， 及各大保險公司的攤位展覽。

CAIFPA於1986 年由數位美國華裔保險專業 人士創建，已有 37 年歷史，宗旨是團結南加卅華裔保險金融專業，為會員提供一平台分享知識與經驗，通過定期的專業硏討會及各種活動，互相交流和學習創新理念，促進會員專業知識領域，擴大會員互相聯繫網絡。 CAIFPA 是 Million Dollar Round Table (MDRT)認可的加州地方專業組織，任何會員業績達到 MDRT標準，均可以 CAIFPA 會員資格成為 MDRT 會員。

2023年的百萬圓桌論壇專題演講包括： Assurity Life Insurance 主講「完 全的家庭人壽保險」；National Life Financial Group主講「人壽保險的保費融資」；MassMutual Financial Group 主講「非美國公民及國際投資者 的遺產規劃」；John Hancock 主講「 401K 退休及養老金計劃」。

百萬圓桌論壇歡迎 CAIFPA 會員或非會員參加，會員免費入場，非會員35元。座位有限，報名從速，意者可電郵[email protected]報名，或網址： www.CAIFPA.com。