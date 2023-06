加州華人保險理財協會 百萬圓桌論壇6/13舉行

加州華人保險 理財協會 ( CAIFPA) 為響應百萬圓桌大會精神、舉辦年度的 MDRT 論壇,及祝賀會員榮獲百萬圓桌會員( Top of the Table, Court of the Table 的榮譽),訂 6月13日 (星期二) 於 Alhambra 市 Almansor Court 舉行「2023年度百萬圓桌論壇」。

加州華人保險理財協會 ( California Asian Insurance & Financial Professional Association;簡稱CAIFPA) 2023 年度的百萬圓桌論壇大會,在當天早上9時30分開始進場登記, 10 時正式開始,備有早餐茶點、自助午餐, 及各大保險公司的攤位展覽。

CAIFPA於1986 年由數位美國華裔保險專業 人士創建,已有 37 年歷史,宗旨是團結南加卅華裔保險金融專業,為會員提供一平台分享知識與經驗,通過定期的專業硏討會及各種活動,互相交流和學習創新理念,促進會員專業知識領域,擴大會員互相聯繫網絡。 CAIFPA 是 Million Dollar Round Table (MDRT)認可的加州地方專業組織,任何會員業績達到 MDRT標準,均可以 CAIFPA 會員資格成為 MDRT 會員。

2023年的百萬圓桌論壇專題演講包括: Assurity Life Insurance 主講「完 全的家庭人壽保險」;National Life Financial Group主講「人壽保險的保費融資」;MassMutual Financial Group 主講「非美國公民及國際投資者 的遺產規劃」;John Hancock 主講「 401K 退休及養老金計劃」。

百萬圓桌論壇歡迎 CAIFPA 會員或非會員參加,會員免費入場,非會員35元。座位有限,報名從速,意者可電郵[email protected]報名,或網址: www.CAIFPA.com。