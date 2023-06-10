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加州信託銀行 11個月定期存款年利率5%

【洛杉磯訊 】

加州信託銀行（ California Bank & Trust），提供11 個月 定期存款 5.00%年利率。另有自住房屋、渡假和投資的屋淨值貸款優惠專案。

加州信托銀行劉素安（Ann Liu）副總裁説，現在提供房屋淨值貸款優惠專案，有自住房屋、渡假和投資屋淨值貸款，為客戶爭取最高貸款額，沒有任何年費，銀行也為多數房屋淨值貸款支付所有費用。

劉副總裁鼓勵華人把握機會，讓投資資產提升附加價值。尤其很多華人喜歡用現金買房，更應該多利用房屋淨值貸款來增加自己投資的資產。有人問：何時是貸款的最佳時機？ 聰明的理財高手是如何運用現有的資金，和銀行的貸款來增加自己的財富？原來最佳貸款時機，就是在個人資金充足，而貸款只是一種預備資金。

Ann Liu建議要退休的人，別忘了在退休前申請房屋淨值貸款。房屋淨值貸款免手續費，應該在房價的高點，還有薪水、收租或其他收入，和可以合格的情況下趕快申請。

房屋淨值貸款也是一個非常好運用的預備資金。無申請費用，到運用資金的時候才開始算利息，可以選擇只付利息，也隨時都可以將貸款隨時還清，而不會有任何罰款。

房屋淨值貸款是一個靈活運用的理財工具，希望華人能利用這個機會申請或是提高淨值貸款的額度。房屋淨值貸款，一直都是一個投資理財很好的產品，用途非常的廣泛，例如房屋加建裝修、教育費、臨時支出費用、債務合併，房屋淨值貸款都是一個可以靈活運用的理財工具，劉副總裁建議華人多和理財專業人員和稅務人員討論相關細節。

加州信託銀行，更深入了解每一個公司和客戶的情況，以提供最適合的貸款產品給不同類型公司和客戶。提供完善的服務和資訊是第一宗旨，歡迎洽詢副總裁劉素安，電話 626-208-3258。

貸款 投資 華人

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