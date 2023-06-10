加州普濟手機計劃 推出無限流量服務

從6月起，加州 政府為18歲以上低收入 居民提供的普濟手機 計劃，推出了無限手機流量（Unlimited DATA）服務，每年可節省600元。

現在他們提供了一款五寸半的4G中文智能手機和平板電腦，每月無需支付費用，無帳單，使用者可以在全美範圍內無限制地打電話、發短信，並且可以上網。現在每月還新增了無限手機流量服務。

客戶可以免費打電話給中國、越南、韓國、美國所有州、加拿大和墨西哥。如果家庭未參加公共援助計劃，但年收入等於或低於相應的收入限額，就有資格獲得加州的免費手機計劃。具體收入限額為：1-2人家庭年收入低於32,500元；3人家庭年收入低於37,700元；4人家庭年收入低於45,900元；每增加一名家庭成員，則增加8,200元的限額。

如果家中的其他成員符合以下任何一項符合條件的公共援助計劃，也有資格獲得加州的免費手機計劃：1.持有醫療卡MedCal白卡；2.參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）；3.獲得聯邦政府補助（SSI）；4.參與聯邦公共住房援助或第8節計劃；5.持有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃；6.參加婦女、嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）；7.參加國立學校午餐計劃（NSL）。

申請時需攜帶的證件，到以下地點申請辦理： Alhambra護照照片(168 超市旁)，1413 E .Valley Bl, Alhambra，電話 626-281-8888。蒙市世界書局(大中華超市旁)，423 N. Atlantic Bl, #103,Monterey Park，電話 626-234-8282, 626-458-0689。橙縣9637 #B Bolsa Ave, # B, Westminster ( T & K FOOD 旁 )，電話 626-423-9989。聖地牙哥天天通訊(大華超市後面 )，7323 Convoy Ct,電話 858-268-2882 。聖蓋博市１)世界書局(順發超市旁)，608 E Valley Bl, #D，電話626-280-6088。2)富通通訊 1617 S. Del Mar #B ,電話626-872-2306， 626-366-9991-Cell。